Ζεφύρι: Στο μικροσκόπιο οι αναπνευστικές φιάλες των πυροσβεστών – Τα ευρήματα της αυτοψίας, τα σενάρια που εξετάζονται και τι υποστήριξαν η 34χρονη και οι ανήλικες κόρες της

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Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στο Ζεφύρι επικεντρώνεται η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τις αναπνευστικές συσκευές που χρησιμοποιούσαν να εξετάζονται για ενδεχόμενη δυσλειτουργία. Παράλληλα, η έκθεση αυτοψίας, η μαρτυρία του τραυματία συναδέλφου τους και οι απολογίες της 34χρονης μητέρας και των δύο ανήλικων κοριτσιών της προσθέτουν νέα στοιχεία στην υπόθεση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο (14/11) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, ενώ ένας 43χρονος συνάδελφός τους τραυματίστηκε. Για την εκδήλωση της φωτιάς έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό σε βάρος της 34χρονης και των δύο θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών, ενώ αναζητείται ο 44χρονος πατέρας της οικογένειας.

Στα εργαστήρια οι αναπνευστικές συσκευές – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να διερευνήσουν οι Αρχές είναι ο τρόπος με τον οποίο οι δύο πυροσβέστες παγιδεύτηκαν στο υπόγειο, παρά το γεγονός ότι διέθεταν τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει κατασχέσει τις αναπνευστικές συσκευές των δύο πυροσβεστών, οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Οι εξετάσεις θα δείξουν εάν παρουσίασαν κάποια δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην ιατροδικαστική εξέταση, από την οποία αναμένεται να προκύψει η ακριβής αιτία θανάτου και να διευκρινιστεί εάν οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της εισπνοής καπνού.

Πηγές με γνώση της έρευνας ανέφεραν στον ΑΝΤ1 ότι ο 43χρονος πυροσβέστης, ο οποίος επέζησε, έχει περιγράψει προφορικά πως κάποια στιγμή άκουσε τον 44χρονο επικεφαλής αξιωματικό να φωνάζει ότι είχε εγκλωβιστεί.

Επιπλέον, κατά τον εντοπισμό του 44χρονου διαπιστώθηκε ότι η φιάλη της αναπνευστικής συσκευής του είχε σκαλώσει σε ένα προεξέχον μεταλλικό αντικείμενο. Το συγκεκριμένο εύρημα περιλαμβάνεται στα στοιχεία που εξετάζονται για τις συνθήκες εγκλωβισμού του.

Η διερεύνηση του εξοπλισμού επαναφέρει και ένα περιστατικό του 2012 στο Ηράκλειο, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης της Πυροσβεστικής. Τότε, ένας πυροσβέστης είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία συνδέθηκαν με την αναπνευστική συσκευή που χρησιμοποιούσε, με αποτέλεσμα να αποκτήσει αναπηρία 80%.

Μετά το περιστατικό είχαν ελεγχθεί 1.850 αναπνευστικές συσκευές σε υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις οποίες οι 820 είχαν κριθεί ακατάλληλες. Ωστόσο, δεν έχει διαπιστωθεί αντίστοιχη δυσλειτουργία στην περίπτωση της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Η μαρτυρία του τραυματία πυροσβέστη και τα δύο σενάρια

Οι δύο πυροσβέστες ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο και εισήλθαν στο φλεγόμενο κτίριο, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι ενδεχομένως βρισκόταν εγκλωβισμένο ένα παιδί.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου, περιγράφοντας τις συνθήκες που αντιμετώπισαν κατά την επιχείρηση, ανέφερε:

«Έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, μπήκαν στο ισόγειο του κτιρίου και διαπίστωσαν ότι η πυρκαγιά ήταν στον υπόγειο χώρο. Για την προσέγγισή της κατευθύνθηκαν προς το κλιμακοστάσιο, το οποίο ήταν χωρίς κουπαστή και γεμάτο απορρίμματα».

Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός εντοπίστηκε κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι της εσωτερικής σκάλας, ενώ ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης βρέθηκε περίπου πέντε μέτρα βαθύτερα στο υπόγειο, σε σημείο όπου δεν υπήρχε καύσιμη ύλη.

Ο 43χρονος συνάδελφός τους επιχείρησε να βοηθήσει τον 44χρονο, όταν τον αντιλήφθηκε πεσμένο κοντά στο κλιμακοστάσιο. Σε μαρτυρία που αποδίδεται στον τραυματία περιγράφονται οι τελευταίες στιγμές της επιχείρησης:

«Έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, αλλά κάποια στιγμή φούντωσαν οι φλόγες. Αντιλήφθηκα τον συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου».

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι δύο συνάδελφοί του ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Στον 44χρονο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες δεν απέδωσαν.

Οι ερευνητές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για τις συνθήκες θανάτου των πυροσβεστών.

Το πρώτο αφορά το ενδεχόμενο να γλίστρησαν ή να έχασαν την ισορροπία τους στην εσωτερική σκάλα και να έπεσαν στο υπόγειο, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρούς τραυματισμούς.

Το δεύτερο, το οποίο θεωρείται επικρατέστερο, είναι να αποπροσανατολίστηκαν λόγω των πυκνών καπνών και της περιορισμένης ορατότητας, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να εντοπίσουν την έξοδο και να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση των δύο ενδεχομένων.

Τι αποκαλύπτει η έκθεση αυτοψίας για την έναρξη της πυρκαγιάς

Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς περιλαμβάνονται στην πεντασέλιδη έκθεση αυτοψίας του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής, την οποία αποκάλυψε το Star.

Στο έγγραφο καταγράφεται ότι στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου εντοπίστηκε μία αυτοσχέδια μεταλλική ξυλόσομπα, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί πρόσφατα.

«Στο ισόγειο του κτιρίου βρέθηκε από εμάς μία αυτοσχέδια μεταλλική ξυλόσομπα, στην εστία της οποίας διαπιστώθηκε από εμάς αυξημένη θερμοκρασία, πράγμα που αποδεικνύει την πρόσφατη καύση ξύλων και λειτουργία της», αναφέρεται στην έκθεση.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν επίσης μεγάλες ποσότητες στάχτης και καμένων απορριμμάτων κοντά στην είσοδο του ισογείου, ενώ το κλιμακοστάσιο που οδηγούσε στο υπόγειο ήταν καλυμμένο με σκουπίδια.

«Η συνολική επιφάνεια του κλιμακοστασίου μεταξύ ισογείου και υπογείου ήταν καλυμμένη με απορρίμματα», επισημαίνεται στο έγγραφο.

Στο κτίριο διέμενε τον τελευταίο χρόνο μία οικογένεια Ρομά, η οποία είχε εγκατασταθεί στο ισόγειο. Στο υπόγειο και σε άλλους χώρους είχαν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες πλαστικών και άλλων εύφλεκτων υλικών.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από στάχτες και κάρβουνα της ξυλόσομπας, τα οποία απορρίφθηκαν στο κλιμακοστάσιο, ανάμεσα στα συσσωρευμένα απορρίμματα.

Τι υποστήριξαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της

Στις απολογίες τους, η 34χρονη μητέρα και οι δύο κόρες της παραδέχθηκαν την απόρριψη υπολειμμάτων καύσης στον εγκαταλελειμμένο χώρο.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η 34χρονη ανέφερε ότι περίπου στις 08:20 το πρωί του Σαββάτου αφαίρεσε με μία σπάτουλα στάχτη και κάρβουνα από τη μεταλλική ξυλόσομπα του σπιτιού της. Τα υπολείμματα προέρχονταν από ξύλα που είχαν καεί το προηγούμενο βράδυ.

Στη συνέχεια, ζήτησε από μία από τις κόρες της να μεταφέρει τη στάχτη και τα κάρβουνα στο κλιμακοστάσιο της διπλανής εισόδου.

«Τα έδωσα στην κόρη μου και της είπα να πάει να τα ρίξει στο κλιμακοστάσιο που υπάρχει στη διπλανή είσοδο του κτιρίου, σε σημείο που συνηθίζουμε να τα πετάμε», υποστήριξε.

Μία από τις ανήλικες επιβεβαίωσε την περιγραφή της μητέρας της, αναφέροντας στην κατάθεσή της:

«Μου ζήτησε η μαμά μου να πάω να αδειάσω στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού μας σε ισόγειο, κλειστό, εγκαταλελειμμένο χώρο που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο όπου διαμένουμε και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο, σε σημείο που συνηθίζει η μαμά μου να πετάει τις στάχτες».

Η 34χρονη υποστήριξε ότι μετά την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καύσης η οικογένεια έφυγε από το σπίτι για να επισκεφθεί φαρμακείο. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο σημείο όπου συνήθιζαν να πετούν τις στάχτες.

Όπως ανέφερε, πληροφορήθηκε αργότερα ότι δύο πυροσβέστες είχαν χάσει τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης και ένας τρίτος είχε τραυματιστεί.

Κατά την απολογία της, κλήθηκε να εξηγήσει γιατί επέλεγε να απορρίπτει τις στάχτες και τα κάρβουνα σε έναν κλειστό χώρο με συσσωρευμένα απορρίμματα.

«Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω και τα τοποθετούσα σε ένα βουναλάκι από στάχτη στην αριστερή πλευρά της εισόδου, εντός του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στο κλιμακοστάσιό του. Πάντα τα πετούσα εγώ και η μόνη φορά που έβαλα τα παιδιά μου να τα πετάξουν ήταν το πρωί του Σαββάτου, γιατί ήταν άρρωστο το βρέφος μου, ηλικίας 1,5 έτους», απάντησε.

Η γυναίκα ανέφερε ακόμη ότι κατά τον έναν χρόνο που διαμένει στο κτίριο δεν είχε εκδηλωθεί άλλη πυρκαγιά. Στην απολογία της υποστήριξε επίσης ότι το ισόγειο διαμέρισμα δεν χρησιμοποιείται, ενώ για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας δήλωσε:

«Χρησιμοποιούμε φακούς από κινητά, ενώ η θέρμανση γίνεται μόνο με την ξυλόσομπα».

Ολοκληρώνοντας την απολογία της, η 34χρονη ζήτησε συγγνώμη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

«Ζητάω συγγνώμη για το κακό που έγινε. Κανένας δεν ήθελε να συμβεί αυτό και είμαι πολύ στεναχωρημένη», ανέφερε.

Οι ποινικές διώξεις και η αναζήτηση του 44χρονου πατέρα

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε σε βάρος της 34χρονης ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, ενώ την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζουν οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών.

Οι τρεις κατηγορούμενες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Αντίστοιχη κατηγορία αποδίδεται και στον 44χρονο σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί. Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ ο άνδρας έχει εξαφανιστεί μαζί με το τρίτο παιδί της οικογένειας, ένα βρέφος.

Παράλληλα με την ποινική διερεύνηση, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την υπόθεση.

Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός είχε ενταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν από 15 χρόνια, έπειτα από ένα σοβαρό προσωπικό ατύχημα, ενώ ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης είχε αποφοιτήσει από τη σχολή του λίγους μήνες νωρίτερα και είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες πριν από την πυρκαγιά.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και των εργαστηριακών ελέγχων στις αναπνευστικές συσκευές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών.