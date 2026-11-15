Ζεφύρι: «Δεν είχα που αλλού να τα πετάξω» – Τι υποστήριξαν η 34χρονη και οι κόρες της για τη φωτιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες

Την απόρριψη στάχτης και κάρβουνων από ξυλόσομπα σε κλιμακοστάσιο εγκαταλελειμμένου χώρου στο Ζεφύρι παραδέχθηκαν, σύμφωνα με τις απολογίες τους, η 34χρονη Ρομά και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, μετά την πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Η μητέρα υποστήριξε ότι δεν είχε άλλο σημείο για να πετάξει τα υπολείμματα καύσης, ενώ ζήτησε συγγνώμη για το «κακό που έγινε».

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε σε βάρος της 34χρονης ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, ενώ την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζουν οι δύο ανήλικες κόρες της. Η δίωξη αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο (14/11) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη. Αντίστοιχη κατηγορία αποδίδεται και στον 44χρονο σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές και σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους η 34χρονη και οι κόρες της

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η 34χρονη περιέγραψε στην απολογία της όσα προηγήθηκαν της πυρκαγιάς, με τις καταθέσεις των δύο ανήλικων κοριτσιών να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Όπως υποστήριξε, περίπου στις 08:20 το πρωί του Σαββάτου, χρησιμοποίησε μια σπάτουλα για να αφαιρέσει στάχτη και κάρβουνα από τη μεταλλική ξυλόσομπα που βρισκόταν στον κύριο χώρο του ισόγειου διαμερίσματος όπου διαμένει με την οικογένειά της. Τα υπολείμματα προέρχονταν από την καύση ξύλων το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή την Παρασκευή.

Στη συνέχεια, παρέδωσε τη στάχτη και τα κάρβουνα σε μία από τις κόρες της, ζητώντας της να τα μεταφέρει στο κλιμακοστάσιο της διπλανής εισόδου του κτιρίου.

«Τα έδωσα στην κόρη μου και της είπα να πάει να τα ρίξει στο κλιμακοστάσιο που υπάρχει στη διπλανή είσοδο του κτιρίου, σε σημείο που συνηθίζουμε να τα πετάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την περιγραφή της μητέρας επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της μία από τις ανήλικες κόρες, αναφέροντας:

«Μου ζήτησε η μαμά μου να πάω να αδειάσω στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού μας σε ισόγειο, κλειστό, εγκαταλελειμμένο χώρο που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο όπου διαμένουμε και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο, σε σημείο που συνηθίζει η μαμά μου να πετάει τις στάχτες».

Η 34χρονη υποστήριξε ακόμη ότι, μετά την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καύσης, η οικογένεια έφυγε από το σπίτι για να επισκεφθεί φαρμακείο. Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο σημείο όπου συνήθιζαν να απορρίπτουν τις στάχτες. Όπως πρόσθεσε, πληροφορήθηκε αργότερα ότι κατά την επιχείρηση κατάσβεσης είχαν χάσει τη ζωή τους δύο πυροσβέστες και είχε τραυματιστεί ένας τρίτος.

Η εξήγηση για τις στάχτες και η συγγνώμη

Κατά την απολογία της, η 34χρονη κλήθηκε να εξηγήσει γιατί πετούσε τη στάχτη και τα κάρβουνα σε έναν κλειστό, εγκαταλελειμμένο χώρο, όπου υπήρχαν συσσωρευμένα απορρίμματα και αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

«Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω και τα τοποθετούσα σε ένα βουναλάκι από στάχτη στην αριστερή πλευρά της εισόδου, εντός του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στο κλιμακοστάσιό του. Πάντα τα πετούσα εγώ και η μόνη φορά που έβαλα τα παιδιά μου να τα πετάξουν ήταν το πρωί του Σαββάτου, γιατί ήταν άρρωστο το βρέφος μου, ηλικίας 1,5 έτους», απάντησε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τον έναν χρόνο που διαμένει στο κτίριο δεν είχε εκδηλωθεί άλλη πυρκαγιά. Στην απολογία της υποστήριξε επίσης ότι το ισόγειο διαμέρισμα δεν χρησιμοποιείται, ενώ, αναφερόμενη στις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, δήλωσε: «Χρησιμοποιούμε φακούς από κινητά, ενώ η θέρμανση γίνεται μόνο με την ξυλόσομπα».

Ολοκληρώνοντας την απολογία της, η 34χρονη εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

«Ζητάω συγγνώμη για το κακό που έγινε. Κανένας δεν ήθελε να συμβεί αυτό και είμαι πολύ στεναχωρημένη», είπε.

Το χρονικό της πυρκαγιάς και τα αίτια που εξετάζονται

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο (14/11) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, με την επιχείρηση κατάσβεσης να καταλήγει στον θάνατο δύο πυροσβεστών και στον τραυματισμό ενός τρίτου.

Οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανή αιτία της φωτιάς την απόρριψη υπολειμμάτων καύσης από την ξυλόσομπα στο κλιμακοστάσιο. Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής διαπίστωσαν ότι στις σκάλες που οδηγούν στο υπόγειο είχαν απορριφθεί στάχτες και κάρβουνα, σε σημείο όπου βρίσκονταν συσσωρευμένα σκουπίδια, πλαστικά και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Παράλληλα, εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου. Μεταξύ των επικρατέστερων εκδοχών είναι να γλίστρησαν στη σκάλα που οδηγεί στο υπόγειο και να έχασαν τις αισθήσεις τους ή να αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας των πυκνών καπνών, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να εντοπίσουν την έξοδο.

Ο 44χρονος πυροσβέστης εντοπίστηκε κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι της σκάλας, ενώ ο 23χρονος συνάδελφός του βρέθηκε σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων, προς το εσωτερικό του υπογείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πυροσβέστης που τραυματίστηκε επιχείρησε να απεγκλωβίσει τον 44χρονο συνάδελφό του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Στον 44χρονο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ο 23χρονος έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Ποιοι ήταν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους

Πρόκειται για τον 44χρονο Ηλία Βαλατσό και τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη, οι οποίοι υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Ο Ηλίας Βαλατσός είχε πολυετή εμπειρία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Είχε αποφασίσει να καταταγεί στην Πυροσβεστική πριν από 15 χρόνια, έπειτα από ένα σοβαρό προσωπικό ατύχημα.

Ο Γιώργος Ζυμπίδης είχε αποφοιτήσει από τη σχολή του μόλις λίγους μήνες νωρίτερα και είχε ορκιστεί δύο μήνες πριν από την πυρκαγιά στο Ζεφύρι.