Τραγωδία στην Αλόννησο: 58χρονος παρέσυρε και σκότωσε τη σύζυγό του, ενώ έκανε όπισθεν

Γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Αλόννησο, όταν ο 58χρονος σύζυγός της την παρέσυρε με το φορτηγό του ενώ έκανε όπισθεν. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Αλόννησο, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό που οδηγούσε ο 58χρονος σύζυγός της, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής ξύλων.
  • Ο 58χρονος επιχειρούσε να πραγματοποιήσει οπισθοπορεία με το όχημά του και δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της συζύγου του, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.
  • Ο οδηγός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της το απόγευμα στην Αλόννησο, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό που οδηγούσε ο 58χρονος σύζυγός της, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής ξύλων.

Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, ο 58χρονος επιχειρούσε να πραγματοποιήσει οπισθοπορεία με το όχημά του και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της συζύγου του, με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Η γυναίκα έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Η γυναίκα καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ζούσε για πολλά χρόνια στην Αλόννησο, από όπου κατάγεται ο σύζυγός της. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους κατοίκους του νησιού.

Μετά το περιστατικό, ο 58χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, στο πλαίσιο της διαδικασίας για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Παράλληλα, η σορός της γυναίκας πρόκειται να μεταφερθεί για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

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