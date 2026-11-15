Τραγωδία στην Αλόννησο: 58χρονος παρέσυρε και σκότωσε τη σύζυγό του, ενώ έκανε όπισθεν

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της το απόγευμα στην Αλόννησο, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό που οδηγούσε ο 58χρονος σύζυγός της, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής ξύλων.

Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, ο 58χρονος επιχειρούσε να πραγματοποιήσει οπισθοπορεία με το όχημά του και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της συζύγου του, με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Η γυναίκα έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Η γυναίκα καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ζούσε για πολλά χρόνια στην Αλόννησο, από όπου κατάγεται ο σύζυγός της. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους κατοίκους του νησιού.

Μετά το περιστατικό, ο 58χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, στο πλαίσιο της διαδικασίας για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Παράλληλα, η σορός της γυναίκας πρόκειται να μεταφερθεί για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.