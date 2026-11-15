Ναταλία Γερμανού: Μου ζητήθηκε να γράψω τραγούδια για την Άννα Βίσση

Η Ναταλία Γερμανού ξεκίνησε την εκπομπή της με το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, «Καλημέρα», και αποκάλυψε ότι η Άννα Βίσση της ζήτησε να γράψει στίχους για το άλμπουμ που ηχογραφεί στη Νέα Υόρκη.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Ναταλία Γερμανού - Άννα Βίσση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αφορμή το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα με τίτλο «Καλημέρα», η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στο άλμπουμ που ετοιμάζει η Άννα Βίσση.
  • Η τραγουδίστρια βρίσκεται στη Νέα Υόρκη όπου ηχογραφεί τη νέα δισκογραφική της δουλειά, έχοντας απευθυνθεί σε αρκετούς δημιουργούς.
  • Η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε πρόταση να γράψει στίχους, λέγοντας: «Έχει παραγγείλει σε πολύ κόσμο η Άννα… μεταξύ αυτών κι εγώ. “Γράψε κάτι”».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού του Νίκου Καρβέλα, η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στο άλμπουμ που ετοιμάζει η Άννα Βίσση, αποκαλύπτοντας ότι η τραγουδίστρια της έχει ζητήσει να γράψει στίχους για τη νέα δισκογραφική δουλειά της.

Η παρουσιάστρια επέλεξε να ξεκινήσει την εκπομπή της στον Alpha, το μεσημέρι της Κυριακής (15/11), με το καινούργιο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, με τίτλο «Καλημέρα». Πρόκειται για ένα ρεμπέτικο κομμάτι, το οποίο διαφοροποιείται από το μουσικό ύφος που έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα ο συνθέτης. Η κυκλοφορία του πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την έντονη διαμάχη του με την Άννα Βίσση.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στη νέα δισκογραφική δουλειά της Άννας Βίσση, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου ηχογραφεί το επόμενο άλμπουμ της.

Η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε ότι η τραγουδίστρια έχει απευθυνθεί σε αρκετούς δημιουργούς, ζητώντας τους να γράψουν τραγούδια, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και η παρουσιάστρια.

Όταν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης τη ρώτησε σχετικά, η Ναταλία Γερμανού επιβεβαίωσε ότι έχει δεχθεί πρόταση να γράψει στίχους, λέγοντας: «Έχει παραγγείλει σε πολύ κόσμο η Άννα… μεταξύ αυτών κι εγώ. “Γράψε κάτι”».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ