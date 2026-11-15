Ναταλία Γερμανού: Μου ζητήθηκε να γράψω τραγούδια για την Άννα Βίσση

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού του Νίκου Καρβέλα, η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στο άλμπουμ που ετοιμάζει η Άννα Βίσση, αποκαλύπτοντας ότι η τραγουδίστρια της έχει ζητήσει να γράψει στίχους για τη νέα δισκογραφική δουλειά της.

Η παρουσιάστρια επέλεξε να ξεκινήσει την εκπομπή της στον Alpha, το μεσημέρι της Κυριακής (15/11), με το καινούργιο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, με τίτλο «Καλημέρα». Πρόκειται για ένα ρεμπέτικο κομμάτι, το οποίο διαφοροποιείται από το μουσικό ύφος που έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα ο συνθέτης. Η κυκλοφορία του πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την έντονη διαμάχη του με την Άννα Βίσση.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στη νέα δισκογραφική δουλειά της Άννας Βίσση, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου ηχογραφεί το επόμενο άλμπουμ της.

Η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε ότι η τραγουδίστρια έχει απευθυνθεί σε αρκετούς δημιουργούς, ζητώντας τους να γράψουν τραγούδια, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και η παρουσιάστρια.

Όταν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης τη ρώτησε σχετικά, η Ναταλία Γερμανού επιβεβαίωσε ότι έχει δεχθεί πρόταση να γράψει στίχους, λέγοντας: «Έχει παραγγείλει σε πολύ κόσμο η Άννα… μεταξύ αυτών κι εγώ. “Γράψε κάτι”».