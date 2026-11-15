Νέα επίθεση του Ιράν στο Μπαχρέιν – Στόχος η αμερικανική στρατιωτική βάση

Νέα επίθεση με drones εξαπέλυσε το Ιράν κατά της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Μπαχρέιν. Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν μετά από αυτή της Παρασκευής.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) της χώρας ανέφεραν ότι στοχοποίησαν την αμερικανική εγκατάσταση ραντάρ αεράμυνας στην αεροπορική βάση αλ-Ρίφα (al-Riffa) στο Μπαχρέιν, χρησιμοποιώντας έξι drones.

Από την πλευρά του, ο στρατός του Μπαχρέιν δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνάς του αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τις ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις «πριν προλάβουν να επιτύχουν τους στόχους τους».

Η ενέργεια αυτή έρχεται αφότου το Ιράν εκτόξευσε drones κατά του Μπαχρέιν την Παρασκευή, στην πρώτη του επίθεση εναντίον χωρών του Κόλπου από τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε αντιπαράθεση για τα Στενά του Ορμούζ. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου διέρχεται συνήθως από αυτά, ωστόσο η ναυσιπλοΐα έχει περιοριστεί από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο.

Πάντως, το Ιράν επιμένει ότι πρέπει να ελέγχει τα στενά και επιτίθεται σε ό,τι αποκαλεί «μη εξουσιοδοτημένη» διέλευση, ενώ ο αμερικανικός στρατός παρέχει προστασία σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο μέσω των στενών, προκειμένου να διατηρηθεί η ροή των εξαγωγών από τα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Τι απαντά το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν

Καθώς ήχησαν σειρήνες σε ολόκληρο το Μπαχρέιν την Κυριακή, το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία. Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν δήλωσε: «Το Βασίλειο του Μπαχρέιν καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις συνεχιζόμενες βάναυσες ιρανικές επιθέσεις στο έδαφός του και καθιστά το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για τις συνέπειές τους».

Σε ανακοίνωση για τα πλήγματα που κοινοποίησε η κρατική ραδιοτηλεόραση του Ιράν στο Telegram, οι IRGC ανέφεραν: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και οποιαδήποτε επίθεση από τον Αμερικανό εχθρό θα αντιμετωπιστεί με μια ακόμη πιο σκληρή και δυναμική απάντηση».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι IRGC ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν ένα αμερικανικό σύστημα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν την Παρασκευή. Πάντως, ο αμερικανικός στρατός διέψευσε τον ισχυρισμό, δηλώνοντας ότι οι IRGC εκτόξευσαν δύο επιθετικά drones μίας κατεύθυνσης (καμικάζι) προς το Μπαχρέιν και ότι αμφότερα καταρρίφθηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Η επίθεση των ΗΠΑ στο ιρανικό νησί Κεσμ

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ (Qeshm) στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ. Οι αξιωματούχοι περιέγραψαν τα πλήγματα ως περιορισμένα και αμυντικά, αναφέροντας ότι έγιναν ως απάντηση σε πυρά των IRGC εναντίον αμερικανικού αεροσκάφους.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε εκρήξεις στο Κεσμ τη Δευτέρα. Οι IRGC δεν σχολίασαν, αλλά ανέφεραν ότι οι δυνάμεις τους κατέρριψαν δύο αμερικανικά drones MQM-170 νότια του νησιού και ένα αμερικανικό drone MQ-9 ανατολικά των Στενών.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ τον Ιούνιο, η οποία όμως κατέρρευσε μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετά την επανέναρξη των ιρανικών επιθέσεων στη ναυσιπλοΐα και την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Τότε, οι Ιρανοί διαπραγματευτές συζητούσαν με μεσολαβητές μια πρόταση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός δύο ημερών, εάν οι ΗΠΑ ικανοποιήσουν επτά όρους, στους οποίους φέρεται να περιλαμβάνονται η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται πλέον για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου με το Ιράν και έδωσε εντολή στον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος συμμετείχε στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, να επικεντρωθεί στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Πηγή: Reuters