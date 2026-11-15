Ιράν: Φλέγονται δύο δεξαμενόπλοια μετά από την πρόσκρουσή τους σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

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Εκρήξεις σημειώθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια στα οποία ξέσπασε φωτιά, μετά από την πρόσκρουσή τους σε ναυτικές νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Αυτό μεταδίδουν τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν, επικαλούμενα το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).