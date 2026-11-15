Ιράν: Φλέγονται δύο δεξαμενόπλοια μετά από την πρόσκρουσή τους σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Εκρήξεις σημειώθηκαν και ξέσπασε φωτιά σε δύο δεξαμενόπλοια έπειτα από πρόσκρουσή τους σε ναυτικές νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Την είδηση μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

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Διεθνή Νέα

ΙΡΑΝ – ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ASSOCIATED PRESS
ΙΡΑΝ – ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ASSOCIATED PRESS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκρήξεις σημειώθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια στα οποία ξέσπασε φωτιά στα Στενά του Ορμούζ.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από την πρόσκρουσή τους σε ναυτικές νάρκες.
  • Την είδηση μεταδίδουν τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν, επικαλούμενα το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

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Εκρήξεις σημειώθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια στα οποία ξέσπασε φωτιά, μετά από την πρόσκρουσή τους σε ναυτικές νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

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Αυτό μεταδίδουν τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν, επικαλούμενα το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

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