Κωνσταντίνος Τασούλας για την 114η επέτειο της ένωσης της Σάμου: «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται»

«Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού για την 114η επέτειο της ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα. Ο κ. Τασούλας παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και κατέθεσε στεφάνι στον Ανδριάντα του Θεμιστοκλή Σοφούλη στο Βαθύ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ακριτικό νησί, σε απόσταση αναπνοής από τη γειτονική Τουρκία, πορεύεται με αυτοπεποίθηση και συμβολίζει την ασφάλεια απέναντι σε κάθε απειλή

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ΤΑΣΟΥΛΑΣ – ΣΑΜΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΤΑΣΟΥΛΑΣ – ΣΑΜΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, παρέστη στις εκδηλώσεις για την 114η επέτειο της ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα και κατέθεσε στεφάνι στον Ανδριάντα του Θεμιστοκλή Σοφούλη στο Βαθύ.
  • «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται. Και το παράδειγμα της Σάμου, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη γειτονική Τουρκία, είναι χαρακτηριστικό», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
  • Παράλληλα, σημείωσε ότι το ακριτικό νησί πορεύεται με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για το αύριο, συμβολίζοντας την ασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες απέναντι σε κάθε απειλή.

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«Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται. Και το παράδειγμα της Σάμου, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη γειτονική Τουρκία, είναι χαρακτηριστικό», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού για την 114η επέτειο της ένωσης του νησιού με την Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη σήμερα στη Σάμο. Μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου προεξάρχοντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, κατέθεσε στεφάνι στον Ανδριάντα του Θεμιστοκλή Σοφούλη στο Βαθύ και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα από τη Σάμο, τιμούμε την πιο ιστορική επέτειο του ακριτικού αυτού νησιού. Τιμούμε την επέτειο της 11ης Νοεμβρίου 1912, όταν, πριν από 114 χρόνια, ο λαός της Σάμου, υπό την ηγεσία του Θεμιστοκλή Σοφούλη, κήρυξε επιτέλους την ένωση του νησιού με τη μητέρα πατρίδα, με την Ελλάδα.

Από τότε, πέρασαν 114 χρόνια. Η Σάμος, ελεύθερη πια, ακολουθεί την πορεία των ακριτικών νησιών του Αιγαίου. Πορεύεται με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για το αύριο. Η Σάμος δεν είναι πια ένα νησί που τελεί υπό ηγεμονία. Η Σάμος ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, παλεύει και πετυχαίνει την προκοπή της και συμβολίζει την ασφάλεια που οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στις ακριτικές αυτές περιοχές νιώθουν απέναντι σε κάθε απειλή.

Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται. Και το παράδειγμα της Σάμου, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη γειτονική Τουρκία, είναι χαρακτηριστικό.

Εν ελευθερία και με αυτοπεποίθηση φροντίζει για το μέλλον της, για το μέλλον των παιδιών της και αξιοποιεί την ελευθερία που κατέκτησε πριν από 114 χρόνια.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, από την ακριτική Σάμο!».

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