Επίδομα θέρμανσης: Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο myΘέρμανση μέσα σε τρία 24ωρα

Έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 600.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, «myΘέρμανση» για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027.

Η συμμετοχή είναι αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, στην πύλη myAADE, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Η πρώτη καταβολή, που αφορά την προκαταβολή του επιδόματος, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η δήλωση ενεργού τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο μητρώο της ΑΑΔΕ. Ο αιτών θα πρέπει να εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

H ανάρτηση του Πρωθυπουργού

Στο επίδομα θέρμανσης αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο facebook. «Φέτος το επίδομα είναι αυξημένο οριζόντια κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και θα το λάβουν περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.560 ευρώ, από 350 ευρώ που ήταν το 2019. Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο έχει ανέβει από τις 24.000 ευρώ στις 34.000. Το επίδομα καλύπτει όλους τους τρόπους θέρμανσης και όσο περισσότερο κρύο κάνει σε μια περιοχή, τόσο μεγαλύτερη είναι η στήριξη. Μπαίνετε στο aade.gr με τους κωδικούς TAXISNET και υποβάλλετε την αίτησή σας έως τις 4 Δεκεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όσοι το δικαιούστε, καλό είναι να μην αφήσετε την αίτηση για την τελευταία στιγμή.

Μια κουβέντα ακόμη για το επίδομα θέρμανσης. Το ότι μπορούμε φέτος να δώσουμε περισσότερα έχει να κάνει με το ότι η οικονομία μεγαλώνει και περιορίζουμε τη φοροδιαφυγή. Και μιας και μιλάμε για την οικονομία, σημειώνω τρία πράγματα από τις τελευταίες ημέρες » σημείωσε.