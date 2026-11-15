Θεσσαλονίκη: Οδηγοί «Σουμάχερ» έκαναν κόντρες και έτρεχαν με 161 χιλιόμετρα

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Στη σύλληψη δύο οδηγών, ηλικίας 33 και 23 ετών, προχώρησαν τις πρωινές ώρες της Κυριακής (15/11) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας με τα οχήματά τους.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών να κινούνται με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες, αναπτύσσοντας ταχύτητα 161 και 160 χλμ./ώρα αντίστοιχα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 90 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι δύο οδηγοί φέρονται να πραγματοποιούσαν συνεχείς και επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τη συμμετοχή τους σε αυτοσχέδιες κόντρες και την επικίνδυνη οδήγηση.