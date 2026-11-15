Θεσσαλονίκη: Οδηγοί «Σουμάχερ» έκαναν κόντρες και έτρεχαν με 161 χιλιόμετρα

Στη σύλληψη δύο οδηγών, ηλικίας 33 και 23 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών να κινούνται με 161 και 160 χλμ./ώρα αντίστοιχα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε σημείο με όριο 90 χλμ./ώρα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αυτοσχέδιες κόντρες και επικίνδυνη οδήγηση.

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Κοινωνία

Θεσσαλονίκη, κόντρες, συλλήψεις οδηγών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη δύο οδηγών, ηλικίας 33 και 23 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας με τα οχήματά τους.
  • Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών να κινούνται με 161 και 160 χλμ./ώρα αντίστοιχα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χλμ./ώρα.
  • Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τη συμμετοχή σε κόντρες και επικίνδυνη οδήγηση, καθώς πραγματοποιούσαν συνεχείς ελιγμούς θέτοντας σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη δύο οδηγών, ηλικίας 33 και 23 ετών, προχώρησαν τις πρωινές ώρες της Κυριακής (15/11) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας με τα οχήματά τους.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών να κινούνται με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες, αναπτύσσοντας ταχύτητα 161 και 160 χλμ./ώρα αντίστοιχα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 90 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι δύο οδηγοί φέρονται να πραγματοποιούσαν συνεχείς και επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τη συμμετοχή τους σε αυτοσχέδιες κόντρες και την επικίνδυνη οδήγηση.

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