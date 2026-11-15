Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 4 οδηγοί που έπιασαν το τιμόνι… μεθυσμένοι

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Τέσσερις οδηγοί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν… μεθυσμένοι. Σε δύο από τις περιπτώσεις, μάλιστα, οι οδηγοί επιχείρησαν να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο, προχωρώντας σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Τα 4 περιστατικά

Ειδικότερα, στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών συνελήφθη ένας 31χρονος, ο οποίος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα και αγνόησε επανειλημμένα τα σήματα στάσης των αστυνομικών. Στη συνέχεια, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο, με αποτέλεσμα να εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν συνολικά πέντε τροχονομικές παραβάσεις, με τα πρόστιμα να ανέρχονται σε 2.425 ευρώ.

Σε δεύτερο περιστατικό, συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες ένας 37χρονος οδηγός αυτοκινήτου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου. Ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Η πορεία του τερματίστηκε όταν προσέκρουσε με το όχημά του σε κολώνα στο κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, στην περιοχή των Σφαγείων, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν 42χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τέλος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνελήφθη και ένας 26χρονος, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο υπό την επίδραση αλκοόλ.

Οι τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.