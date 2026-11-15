Ρωσία: Ουκρανικά πλήγματα σε μεγάλο πετροχημικό εργοστάσιο στο Ταταρστάν – Ένας νεκρός και τραυματίες στο Ροστόφ

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Η βιομηχανική ζώνη στην πόλη Νιζνεκάμσκ, στη Δημοκρατία του Ταταρστάν στην κεντρική Ρωσία, έγινε στόχος ουκρανικών πληγμάτων νωρίς σήμερα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε ένα από τα μεγαλύτερα πετροχημικά εργοστάσια της χώρας.

«Νωρίς σήμερα το πρωί η Νιζνεκάμσκ έγινε στόχος μαζικής και παρατεταμένης επίθεσης με εχθρικά drones. Από την επίθεση αυτή υπέστησαν ζημιές εγκαταστάσεις της βιομηχανικής ζώνης» καθώς και ένα κτίριο κατοικιών, επεσήμανε στο Telegram ο δήμαρχος της πόλης, Ραντμίρ Μπελιάγεφ.

Η Νιζνεκάμσκ, που βρίσκεται περίπου 1.000 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, μια πόλη περίπου 240.000 κατοίκων, ονομάζεται και «πετροχημική πρωτεύουσα» του Ταταρστάν. Εκεί βρίσκονται διυλιστήρια πετρελαίου και ένα μεγάλο πετροχημικό εργοστάσιο.



Όπως ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές της περιφέρειας, ένα πολυώροφο συγκρότημα χτυπήθηκε επίσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι.

Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα, τα πλήγματα αυτά προκάλεσαν πυρκαγιά στον χώρο του πετροχημικού εργοστασίου Nizhnekamskneftekhim (NKNK), το οποίο ανήκει στην εταιρεία Sibur.



Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιώσει το AFP, δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνεται από ένα βιομηχανικό συγκρότημα.

Ukrainian drones struck an oil refinery in Russia’s Nizhnekamsk. https://t.co/yemlntXqBJ — Clash Report (@clashreport) November 15, 2026

Νεκρός και τραυματίες

Εξάλλου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση της Ουκρανίας εναντίον της περιφέρειας Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Παράλληλα από τα ουκρανικά, νυκτερινά πλήγματα εναντίον της Ταγκανρόγκ, μιας βιομηχανικής πόλης στην περιφέρεια Ροστόφ επί του Ντον που συνορεύει με την Ουκρανία, τραυματίστηκε ένας μηχανικός σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, επεσήμανε ο περιφερειακός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ.

Long-range strike drones hit the Nizhnekamskneftekhim petrochemical complex in Russia’s Tatarstan overnight, sparking a fire. Separate strikes targeted a 220 kV electrical substation in Taganrog and a key logistics bridge in the Rostov region. https://t.co/fCgAYJZo19 — KyivPost (@KyivPost) November 15, 2026



Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι τη νύχτα του Σαββάτου και νωρίς σήμερα το πρωί κατέρριψε 533 ουκρανικά drone πάνω από περίπου δέκα περιφέρειες της Ρωσίας και την προσαρτημένη Κριμαία.

Ρωσικό πλήγμα σε πλοίο

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι Χορνομόρσκ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επεσήμανε ότι το πλοίο χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό του ουκρανικού στρατού και πρόσθεσε ότι στόχος του πλήγματος ήταν και λιμενικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για την εκφόρτωση στρατιωτικού φορτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ