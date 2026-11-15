Ρωσία: Ουκρανικά πλήγματα σε μεγάλο πετροχημικό εργοστάσιο στο Ταταρστάν – Ένας νεκρός και τραυματίες στο Ροστόφ

Η βιομηχανική ζώνη στην πόλη Νιζνεκάμσκ, στη Δημοκρατία του Ταταρστάν, έγινε στόχος μαζικής επίθεσης με ουκρανικά drone, προκαλώντας πυρκαγιά στο πετροχημικό εργοστάσιο Nizhnekamskneftekhim, καθώς και ζημιές και τραυματισμούς σε κτίριο κατοικιών. Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν από νυχτερινά πλήγματα στην περιφέρεια Ροστόφ και στην πόλη Ταγκανρόγκ. Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη εκατοντάδων drones πάνω από ρωσικές περιφέρειες και γνωστοποίησε πλήγμα σε πλοίο ανεφοδιασμού στο ουκρανικό λιμάνι Χορνομόρσκ.

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Διεθνή Νέα

Nizhnekamskneftekhim
Πηγή: Χ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η βιομηχανική ζώνη στην πόλη Νιζνεκάμσκ στο Ταταρστάν έγινε στόχος ουκρανικών πληγμάτων, προκαλώντας πυρκαγιά σε μεγάλο πετροχημικό εργοστάσιο της περιοχής.
  • Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν σε νυκτερινή ουκρανική επίθεση εναντίον της περιφέρειας Ροστόφ στη νότια Ρωσία.
  • Παράλληλα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι Χορνομόρσκ, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό του ουκρανικού στρατού.

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Η βιομηχανική ζώνη στην πόλη Νιζνεκάμσκ, στη Δημοκρατία του Ταταρστάν στην κεντρική Ρωσία, έγινε στόχος ουκρανικών πληγμάτων νωρίς σήμερα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε ένα από τα μεγαλύτερα πετροχημικά εργοστάσια της χώρας.

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«Νωρίς σήμερα το πρωί η Νιζνεκάμσκ έγινε στόχος μαζικής και παρατεταμένης επίθεσης με εχθρικά drones. Από την επίθεση αυτή υπέστησαν ζημιές εγκαταστάσεις της βιομηχανικής ζώνης» καθώς και ένα κτίριο κατοικιών, επεσήμανε στο Telegram ο δήμαρχος της πόλης, Ραντμίρ Μπελιάγεφ.

Η Νιζνεκάμσκ, που βρίσκεται περίπου 1.000 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, μια πόλη περίπου 240.000 κατοίκων, ονομάζεται και «πετροχημική πρωτεύουσα» του Ταταρστάν. Εκεί βρίσκονται διυλιστήρια πετρελαίου και ένα μεγάλο πετροχημικό εργοστάσιο.

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Όπως ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές της περιφέρειας, ένα πολυώροφο συγκρότημα χτυπήθηκε επίσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι.

Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα, τα πλήγματα αυτά προκάλεσαν πυρκαγιά στον χώρο του πετροχημικού εργοστασίου Nizhnekamskneftekhim (NKNK), το οποίο ανήκει στην εταιρεία Sibur.

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Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιώσει το AFP, δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνεται από ένα βιομηχανικό συγκρότημα.

Νεκρός και τραυματίες

Εξάλλου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση της Ουκρανίας εναντίον της περιφέρειας Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Παράλληλα από τα ουκρανικά, νυκτερινά πλήγματα εναντίον της Ταγκανρόγκ, μιας βιομηχανικής πόλης στην περιφέρεια Ροστόφ επί του Ντον που συνορεύει με την Ουκρανία, τραυματίστηκε ένας μηχανικός σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, επεσήμανε ο περιφερειακός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ.


Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι τη νύχτα του Σαββάτου και νωρίς σήμερα το πρωί κατέρριψε 533 ουκρανικά drone πάνω από περίπου δέκα περιφέρειες της Ρωσίας και την προσαρτημένη Κριμαία.

Ρωσικό πλήγμα σε πλοίο

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι Χορνομόρσκ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επεσήμανε ότι το πλοίο χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό του ουκρανικού στρατού και πρόσθεσε ότι στόχος του πλήγματος ήταν και λιμενικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για την εκφόρτωση στρατιωτικού φορτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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