Ιορδανία: Στην αγχόνη οι 3 δράστες της φονικής «τρομοκρατικής επίθεσης» σε Ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ

Η Δικαιοσύνη στην Ιορδανία καταδίκασε σε θάνατο δι' απαγχονισμού τρεις άνδρες για τη φονική επίθεση εναντίον της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο κυβερνείο Καράκ, από την οποία σκοτώθηκαν 9 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 25. Το Δικαστήριο Κρατικής Ασφαλείας έκρινε ενόχους τους δράστες για τρομοκρατικές ενέργειες, οπλοκατοχή και συνωμοσία, ενώ η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση στο ανώτατο δικαστήριο.

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Διεθνή Νέα

Καράκ
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δικαιοσύνη στην Ιορδανία καταδίκασε σε θάνατο δι’ απαγχονισμού τρεις άνδρες για τη φονική επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας στο κυβερνείο Καράκ, από την οποία σκοτώθηκαν 9 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 25.
  • Οι δράστες εισέβαλαν στον περίβολο της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ και άνοιξαν πυρ εναντίον των πιστών που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή.
  • Οι καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι για «τρομοκρατικές ενέργειες που προκάλεσαν θανάτους», ενώ διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Δικαιοσύνη στην Ιορδανία καταδίκασε σήμερα σε θάνατο δι’ απαγχονισμού τρεις άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι για μια φονική επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας στο κυβερνείο Καράκ, στο νότιο τμήμα της χώρας, από την οποία σκοτώθηκαν 9 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 25.

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«Το Δικαστήριο Κρατικής Ασφαλείας εξέδωσε σήμερα το πρωί την ετυμηγορία του, καταδικάζοντας σε θάνατο τους τρεις άνδρες που διέπραξαν την επίθεση στην περιοχή Χαμούντ, στο Καράκ, στις 23 Οκτωβρίου», ανέφερε ο ιορδανικός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τρεις άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για:

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  • «τρομοκρατικές ενέργειες που προκάλεσαν θανάτους»,
  • «κατοχή όπλων και πυρομαχικών με σκοπό τη διάπραξη επιθέσεων» και
  • «συνωμοσία για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών και προώθηση ιδεών τρομοκρατικής οργάνωσης».

Σύμφωνα με τον στρατό, οι καταδικασθέντες μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο.

Αιματηρή επίθεση

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σε αυτή την πρωτοφανή επίθεση εναντίον χριστιανών στην Ιορδανία, την οποία διέπραξαν τρεις ένοπλοι στο χωριό Χαμούντ.

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Οι δράστες εισέβαλαν στον περίβολο της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και άνοιξαν πυρ εναντίον των πιστών που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή, επεσήμανε η αστυνομία.

Οι τρεις ένοπλοι συνελήφθησαν αργότερα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στο κυβερνείο Καράκ.

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β’ έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» και επισκέφθηκε τους τραυματίες της επίθεσης, ενώ δεσμεύθηκε ότι θα επιβληθεί στους δράστες «πολύ αυστηρή» ποινή.

Στο κυβερνείο Καράκ, με περίπου 375.000 κατοίκους, ζει μεγάλη χριστιανική κοινότητα.

Οι χριστιανοί αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% των 11 εκατομμυρίων κατοίκων της Ιορδανίας, η πλειονότητα των οποίων είναι σουνίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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