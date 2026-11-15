Κρήτη: Νεκρή 51χρονη στη λίμνη του Αγίου Νικολάου – Την εντόπισε περαστικός

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Νεκρή ανασύρθηκε μία 51χρονη γυναίκα από τη λίμνη του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, το πρωί της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου. Η γυναίκα, η οποία ήταν κάτοικος της περιοχής, εντοπίστηκε στην επιφάνεια του νερού από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου, οι οποίοι προχώρησαν στην ανάσυρσή της χωρίς τις αισθήσεις της. Ακολούθως, η 51χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Είχε αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα

Σύμφωνα με το flashnews.g, η γυναίκα, που είχε γεννηθεί το 1975, είχε αφήσει προσωπικά της αντικείμενα στον διάδρομο της βόρειας πλευράς της λίμνης, τα οποία εντοπίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 51χρονη βρέθηκε στο νερό, καθώς και τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.