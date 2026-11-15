Κρήτη: Νεκρή 51χρονη στη λίμνη του Αγίου Νικολάου – Την εντόπισε περαστικός

Νεκρή ανασύρθηκε το πρωί της Κυριακής μία 51χρονη γυναίκα από τη λίμνη του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, αφού εντοπίστηκε στην επιφάνεια του νερού από περαστικό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ προσωπικά της αντικείμενα εντοπίστηκαν στη βόρεια πλευρά της λίμνης. Οι συνθήκες του περιστατικού και τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από το τοπικό Λιμεναρχείο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρή ανασύρθηκε μία 51χρονη γυναίκα από τη λίμνη του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη το πρωί της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου, αφού εντοπίστηκε στην επιφάνεια του νερού από περαστικό.
  • Η 51χρονη είχε αφήσει προσωπικά της αντικείμενα στον διάδρομο της βόρειας πλευράς της λίμνης, τα οποία εντοπίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές.
  • Τα ακριβή αίτια του θανάτου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο νερό παραμένουν άγνωστα, με το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου να διενεργεί προανάκριση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νεκρή ανασύρθηκε μία 51χρονη γυναίκα από τη λίμνη του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, το πρωί της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου. Η γυναίκα, η οποία ήταν κάτοικος της περιοχής, εντοπίστηκε στην επιφάνεια του νερού από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου, οι οποίοι προχώρησαν στην ανάσυρσή της χωρίς τις αισθήσεις της. Ακολούθως, η 51χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Είχε αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα

Σύμφωνα με το flashnews.g, η γυναίκα, που είχε γεννηθεί το 1975, είχε αφήσει προσωπικά της αντικείμενα στον διάδρομο της βόρειας πλευράς της λίμνης, τα οποία εντοπίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 51χρονη βρέθηκε στο νερό, καθώς και τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

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