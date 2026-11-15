Εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης: Ποιο σύστημα συμφέρει, πόσο κοστίζει και τι πρέπει να προσέξουμε

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Η θέρμανση της κατοικίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και η ανάγκη περιορισμού των ενεργειακών δαπανών έχουν οδηγήσει πολλούς ιδιοκτήτες στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης.

Η επιλογή δεν περιορίζεται πλέον στον παραδοσιακό λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Κλιματιστικά inverter, τζάκια, ενεργειακά τζάκια, ξυλόσομπες, συστήματα πέλετ και ηλεκτρικές συσκευές προσφέρουν διαφορετικές λύσεις, με σημαντικές αποκλίσεις στο αρχικό κόστος εγκατάστασης, στην κατανάλωση, στην απόδοση και στη θερμική άνεση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2025 της ΕΛΣΤΑΤ, το πετρέλαιο εξακολουθεί να αποτελεί το κυριότερο μέσο θέρμανσης, με ποσοστό 36,6% των νοικοκυριών, ενώ ακολουθεί το φυσικό αέριο με 18,6%.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα κλιματιστικά, με ποσοστό 16,9%, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική εξάπλωση της ηλεκτρικής θέρμανσης στις ελληνικές κατοικίες.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με το σχετικά χαμηλό κόστος εγκατάστασης, την ευκολία χρήσης και τη δυνατότητα κάλυψης τόσο των αναγκών θέρμανσης όσο και ψύξης.

Ωστόσο, οι εναλλακτικές μορφές θέρμανσης δεν είναι όλες κατάλληλες για κάθε ακίνητο. Η επιλογή πρέπει να βασίζεται στην επιφάνεια, τη θερμομόνωση, την περιοχή, τη συχνότητα χρήσης, τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και τον διαθέσιμο οικογενειακό προϋπολογισμό.

Κλιματιστικά inverter – Η πιο διαδεδομένη εναλλακτική θέρμανση

Τα σύγχρονα κλιματιστικά inverter αποτελούν μία από τις πιο οικονομικές επιλογές θέρμανσης, ιδιαίτερα για διαμερίσματα και κατοικίες σε περιοχές με σχετικά ήπιο χειμώνα.

Λειτουργούν μεταφέροντας θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου, αξιοποιώντας την ηλεκτρική ενέργεια με υψηλή αποδοτικότητα.

Σε αντίθεση με μια συμβατική ηλεκτρική θερμάστρα, η οποία αποδίδει περίπου μία κιλοβατώρα θερμότητας για κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρικής κατανάλωσης, ένα αποδοτικό κλιματιστικό μπορεί να αποδώσει τρεις ή περισσότερες κιλοβατώρες θερμότητας υπό κατάλληλες συνθήκες.

Πλεονεκτήματα

Σχετικά χαμηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης.

Υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Άμεση θέρμανση των χώρων.

Δυνατότητα ψύξης το καλοκαίρι.

Ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ανά δωμάτιο.

Περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης.

Μειονεκτήματα

Η θερμότητα δεν κατανέμεται πάντοτε ομοιόμορφα.

Απαιτούνται περισσότερες μονάδες για μεγάλα σπίτια.

Η απόδοση μπορεί να μειωθεί σε πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Η ροή του αέρα και ο θόρυβος μπορεί να ενοχλούν ορισμένους χρήστες.

Κόστος εγκατάστασης: Για κατοικία 80–100 τ.μ., δύο ή τρεις κατάλληλες μονάδες μπορεί να κοστίσουν συνολικά 2500–4.000 ευρώ.

Κόστος λειτουργίας: Για ετήσια ανάγκη 8.500 θερμικών kWh, εποχικό βαθμό απόδοσης 3,5 και ενδεικτική συνολική μεταβλητή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0,20 €/kWh, η ετήσια δαπάνη υπολογίζεται περίπου στα 500-600 ευρώ.

Αποτελούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για μικρά και μεσαία διαμερίσματα, ειδικά όταν δεν υπάρχει λειτουργική κεντρική θέρμανση.

Παραδοσιακό τζάκι – Η οικεία λύση με περιορισμένη ενεργειακή απόδοση

Το παραδοσιακό ανοιχτό τζάκι παραμένει ιδιαίτερα διαδεδομένο στις ελληνικές κατοικίες, κυρίως σε μονοκατοικίες και εξοχικά.

Προσφέρει αίσθηση θαλπωρής και αποτελεί συχνά σημαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής και της καθημερινής ζωής του σπιτιού.

Ωστόσο, από ενεργειακή άποψη παρουσιάζει σημαντικούς περιορισμούς.

Μεγάλο μέρος της θερμότητας που παράγεται από την καύση των ξύλων απομακρύνεται μέσω της καπνοδόχου. Επιπλέον, το ανοιχτό τζάκι μπορεί να απορροφά θερμό αέρα από το εσωτερικό του σπιτιού, αυξάνοντας τις ανάγκες αναπλήρωσης με ψυχρό εξωτερικό αέρα.

Πλεονεκτήματα

Χαμηλότερο κόστος χρήσης όταν υπάρχει οικονομική πρόσβαση σε κατάλληλα καυσόξυλα.

Αίσθηση θαλπωρής και αισθητική αξία.

Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς ηλεκτρική ενέργεια.

Χρήσιμο ως συμπληρωματική πηγή θερμότητας.

Μειονεκτήματα

Πολύ χαμηλή ενεργειακή απόδοση σε σχέση με σύγχρονα συστήματα.

Μεγάλες απώλειες θερμότητας από την καπνοδόχο.

Περιορισμένη θέρμανση των απομακρυσμένων δωματίων.

Ανάγκη συχνού καθαρισμού και αποθήκευσης ξύλων.

Εκπομπές καπνού και αιωρούμενων σωματιδίων.

Κίνδυνοι πυρκαγιάς ή μονοξειδίου του άνθρακα σε περίπτωση κακής εγκατάστασης ή συντήρησης.

Κόστος εγκατάστασης: Για νέα κατασκευή παραδοσιακού τζακιού, με εστία, επένδυση και κατάλληλη καπνοδόχο, το κόστος μπορεί ενδεικτικά να κυμανθεί από 2.500 έως 4.000 ευρώ, ανάλογα με τις εργασίες.

Κόστος λειτουργίας: Για την παραγωγή 8.500 kWh ωφέλιμης θερμότητας, με υποθετική πραγματική απόδοση 15%, τιμή ξύλων 0,22 €/kg και θερμογόνο δύναμη 4 kWh/kg, το θεωρητικό κόστος καυσίμου ανέρχεται περίπου στα 3.115 ευρώ ετησίως.

Ο υπολογισμός είναι συγκριτικός: στην πράξη, ένα ανοιχτό τζάκι σπάνια καλύπτει ομοιόμορφα τις συνολικές ανάγκες θέρμανσης μιας κατοικίας. Οι πραγματικές απώλειες μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Συμπέρασμα: Το παραδοσιακό τζάκι αποτελεί κυρίως συμπληρωματική επιλογή για ατμόσφαιρα και τοπική θέρμανση, όχι την οικονομικότερη λύση για συνεχή θέρμανση ολόκληρου σπιτιού.

Ενεργειακό τζάκι – Μεγαλύτερη απόδοση και ουσιαστική θέρμανση

Το ενεργειακό τζάκι αποτελεί σημαντική εξέλιξη του παραδοσιακού τζακιού.

Διαθέτει κλειστό θάλαμο καύσης και ειδικό σύστημα κυκλοφορίας θερμού αέρα ή, σε ορισμένες εγκαταστάσεις, δυνατότητα σύνδεσης με υδραυλικό κύκλωμα.

Η απόδοσή του μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη από εκείνη ενός ανοιχτού τζακιού, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα, ξηρά καυσόξυλα.

Πλεονεκτήματα

Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.

Καλύτερη αξιοποίηση της θερμότητας.

Μικρότερη κατανάλωση ξύλων για την ίδια ωφέλιμη θερμότητα.

Δυνατότητα μεταφοράς θερμού αέρα σε περισσότερους χώρους.

Δυνατότητα αναβάθμισης υφιστάμενου τζακιού σε ορισμένες περιπτώσεις.

Μειονεκτήματα

Υψηλότερο αρχικό κόστος από μια απλή εστία.

Ανάγκη τακτικής τροφοδοσίας με ξύλα.

Απαιτήσεις σωστής εγκατάστασης και καθαρισμού καπνοδόχου.

Εκπομπές σωματιδίων και λοιπών ρύπων.

Δυσκολία ομοιόμορφης θέρμανσης σε μεγάλα ή πολυώροφα σπίτια χωρίς κατάλληλο σύστημα διανομής.

Κόστος εγκατάστασης: Περίπου 3.000–6.000 ευρώ, ανάλογα με την εστία, τις επενδύσεις, την καπνοδόχο και τις απαιτούμενες εργασίες.

Κόστος λειτουργίας: Με πραγματική απόδοση 75% και τις ίδιες ενδεικτικές τιμές ξύλου, η ετήσια δαπάνη για 8.500 θερμικές kWh υπολογίζεται περίπου στα 625 ευρώ.

Ένα ενεργειακό τζάκι μπορεί να αποτελέσει ενδιαφέρουσα επιλογή για μονοκατοικίες ή εξοχικές κατοικίες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ήδη κατάλληλη καπνοδόχος.

Ξυλόσομπες – Οικονομική θέρμανση με αυξημένες ανάγκες φροντίδας

Οι σύγχρονες ξυλόσομπες διαθέτουν κλειστό θάλαμο καύσης και μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητική θερμική απόδοση.

Αποτελούν συχνή επιλογή σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου η χρήση καυσόξυλων παραμένει διαδεδομένη.

Πλεονεκτήματα

Σχετικά περιορισμένο αρχικό κόστος.

Καλή απόδοση σε σύγχρονες πιστοποιημένες συσκευές.

Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς ηλεκτρική ενέργεια σε απλά μοντέλα.

Αποτελεσματική θέρμανση ενιαίων χώρων.

Μειονεκτήματα

Απαιτείται συνεχής χειροκίνητη τροφοδοσία.

Χρειάζεται κατάλληλος χώρος αποθήκευσης ξύλων.

Απαιτείται καθαρισμός στάχτης και καπνοδόχου.

Η θερμότητα δεν κατανέμεται πάντοτε ομοιόμορφα.

Υπάρχουν εκπομπές ρύπων και ζητήματα ποιότητας αέρα.

Κόστος εγκατάστασης: Περίπου 1.000–2.500 ευρώ, εφόσον δεν απαιτούνται ιδιαίτερα σύνθετες εργασίες καπνοδόχου.

Κόστος λειτουργίας: Για απόδοση 70%, η ενδεικτική ετήσια δαπάνη καυσόξυλων υπολογίζεται περίπου στα 600-700 ευρώ.

Η λύση μπορεί να είναι οικονομική, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται ξηρά ξύλα και η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας.

Σόμπες και λέβητες πέλετ – Αυτοματοποιημένη θέρμανση με βιομάζα

Το πέλετ είναι στερεό καύσιμο από συμπιεσμένα υπολείμματα ξυλείας και χρησιμοποιείται σε ειδικές συσκευές με ελεγχόμενη καύση.

Σε σύγκριση με την παραδοσιακή ξυλόσομπα, προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα αυτοματισμού και ρύθμισης της λειτουργίας.

Πλεονεκτήματα

Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου.

Δυνατότητα προγραμματισμού θερμοκρασίας και ωραρίου.

Ικανοποιητική ενεργειακή απόδοση.

Δυνατότητα σύνδεσης με καλοριφέρ μέσω κατάλληλου λέβητα.

Ευκολότερος έλεγχος της καύσης σε σχέση με απλές ξυλόσομπες.

Μειονεκτήματα

Απαιτείται αποθήκευση καυσίμου.

Χρειάζεται τακτική συντήρηση και καθαρισμός.

Υπάρχουν εκπομπές σωματιδίων.

Οι περισσότερες συσκευές χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια για τους αυτοματισμούς.

Η τιμή και η ποιότητα του πέλετ επηρεάζουν την οικονομία λειτουργίας.

Κόστος εγκατάστασης: Μια σόμπα πέλετ μπορεί να κοστίσει 1.500–3.500 ευρώ με την εγκατάσταση, ενώ ένα πλήρες σύστημα λέβητα περίπου 4.000–8.000 ευρώ ή περισσότερο.

Κόστος λειτουργίας: Για ετήσια ανάγκη 8.500 θερμικών kWh, απόδοση 85%, θερμογόνο δύναμη 4,8 kWh/kg και τιμή 0,40 €/kg, απαιτούνται περίπου 2,1 τόνοι πέλετ. Η ενδεικτική δαπάνη καυσίμου υπολογίζεται στα 835 ευρώ ετησίως.

Ηλεκτρικά καλοριφέρ, θερμοπομποί και αερόθερμα

Οι ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης αποτελούν την πιο απλή λύση από πλευράς εγκατάστασης.

Δεν απαιτούν λέβητα, σωληνώσεις ή καπνοδόχο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα.

Ωστόσο, η χαμηλή αρχική δαπάνη δεν σημαίνει χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Πλεονεκτήματα

Χαμηλό κόστος αγοράς.

Εύκολη εγκατάσταση.

Άμεση λειτουργία.

Κατάλληλα για περιστασιακή θέρμανση.

Δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου ανά δωμάτιο.

Μειονεκτήματα

Υψηλό κόστος συνεχούς λειτουργίας.

Αυξημένη ηλεκτρική κατανάλωση.

Περιορισμένη οικονομικότητα για μεγάλες κατοικίες.

Ανάγκη επαρκούς ηλεκτρικής εγκατάστασης όταν λειτουργούν πολλές συσκευές ταυτόχρονα.

Κόστος εγκατάστασης: Από 50–400 ευρώ ανά συσκευή, ενώ για την κάλυψη ολόκληρης κατοικίας το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει περίπου τα 1.500 ευρώ.

Κόστος λειτουργίας: Για ετήσια θερμική ανάγκη 8.500 kWh και τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0,20 €/kWh, η ετήσια δαπάνη ανέρχεται στα 1.700 ευρώ.

Η συγκεκριμένη επιλογή είναι περισσότερο κατάλληλη για μικρούς χώρους και περιορισμένη χρήση.

Συγκριτικός πίνακας κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας

Για μια συγκρίσιμη οικονομική προσέγγιση, εξετάζουμε κατοικία περίπου 100 τ.μ., με ετήσια ανάγκη 8.500 kWh ωφέλιμης θερμότητας.

Τα ποσά αποτελούν ενδεικτικά υπολογιστικά σενάρια για το 2026 και όχι δεσμευτικές προσφορές. Το ετήσιο κόστος αφορά κυρίως την κατανάλωση ενέργειας ή καυσίμου και δεν περιλαμβάνει πάγια, συντήρηση, επιδοτήσεις και αποσβέσεις.

Το ποσό για το ανοιχτό τζάκι είναι θεωρητικό ισοδύναμο ωφέλιμης θερμότητας και όχι ρεαλιστική πρόβλεψη ότι μπορεί να θερμάνει ομοιόμορφα ολόκληρη την κατοικία.

Οι τιμές μπορούν να διαφοροποιηθούν σημαντικά ανάλογα με την περιοχή, τις τιμές προμήθειας, τη θερμομόνωση και την πραγματική χρήση.

Ιδιαίτερα για τα καυσόξυλα, η υγρασία, η ποιότητα και η ποσότητα του καυσίμου επηρεάζουν σημαντικά την πραγματική απόδοση.

Το κρυφό κόστος: Συντήρηση, καπνοδόχοι και ασφάλεια

Η σύγκριση των συστημάτων θέρμανσης δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην τιμή αγοράς και στην κατανάλωση.

Τα συστήματα καύσης στερεών καυσίμων απαιτούν τακτικό καθαρισμό, έλεγχο της καπνοδόχου και συντήρηση.

Η ανεπαρκής συντήρηση μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση, να μειώσει την απόδοση και να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην αποφυγή πυρκαγιάς, στην επαρκή παροχή αέρα καύσης και στην προστασία από το μονοξείδιο του άνθρακα.

Στα κλιματιστικά απαιτούνται καθαρισμός φίλτρων, έλεγχος λειτουργίας και περιοδική τεχνική συντήρηση.

Επομένως, ο ιδιοκτήτης πρέπει να εξετάζει το συνολικό ετήσιο κόστος και όχι μόνο τη δαπάνη καυσίμου.

Επιπλέον, σε πολυκατοικίες η εγκατάσταση καπνοδόχων, εξωτερικών μονάδων ή άλλων στοιχείων μπορεί να επηρεάζεται από τον κανονισμό του κτιρίου και τις ισχύουσες τεχνικές και πολεοδομικές απαιτήσεις.

Πότε συμφέρει η αλλαγή συστήματος;

Η αλλαγή τρόπου θέρμανσης πρέπει να αξιολογείται με βάση τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.

Για παράδειγμα, εάν μια κατοικία θερμαίνεται με πετρέλαιο και η ετήσια δαπάνη είναι 2000 ευρώ, ενώ με κλιματιστικά inverter περιορίζεται ενδεικτικά στα 500 ευρώ, η δυνητική ετήσια εξοικονόμηση ανέρχεται στα 1.065 ευρώ. Εάν η εγκατάσταση κοστίσει 3.000 ευρώ, ο απλός χρόνος απόσβεσης προκύπτει περίπου στα 2,8 χρόνια.

Ο υπολογισμός δεν περιλαμβάνει διαφορές συντήρησης, χρηματοοικονομικό κόστος ή μελλοντικές μεταβολές των τιμών. Αντίστοιχα, εάν μια κατοικία διαθέτει ήδη λειτουργικό παραδοσιακό τζάκι, η μετατροπή του σε ενεργειακό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αξιοποίηση των καυσόξυλων.

Ωστόσο, η οικονομική απόσβεση εξαρτάται από το πόσο συχνά χρησιμοποιείται το τζάκι και εάν πρόκειται για βασική ή συμπληρωματική θέρμανση.

Η οικονομικότερη λύση στη λειτουργία δεν είναι υποχρεωτικά η συμφερότερη συνολική επένδυση.

Η θερμομόνωση προηγείται της επιλογής θέρμανσης

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης χωρίς προηγούμενη εξέταση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου.

Μια κατοικία με ανεπαρκή θερμομόνωση, παλαιά κουφώματα και θερμογέφυρες μπορεί να απαιτεί πολύ περισσότερη ενέργεια από μια αντίστοιχη ενεργειακά αναβαθμισμένη κατοικία.

Για παράδειγμα, εάν οι ετήσιες ανάγκες μειωθούν από 12.000 σε 8.000 θερμικές kWh μετά από κατάλληλες παρεμβάσεις, η εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει περίπου το 30%. Η μείωση αυτή ωφελεί κάθε σύστημα θέρμανσης.

Παράλληλα, μπορεί να περιορίσει την απαιτούμενη ισχύ του εξοπλισμού και συνεπώς το κόστος αγοράς του. Η σωστή θερμομόνωση δεν προσφέρει μόνο χαμηλότερη κατανάλωση. Βελτιώνει τη θερμική άνεση, περιορίζει τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας και συμβάλλει στην καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά της κατοικίας.

Ποιο σύστημα συμφέρει ανάλογα με την κατοικία;

Για ένα μικρό διαμέρισμα 50–70 τ.μ., ιδιαίτερα σε περιοχές με ήπιο χειμώνα, τα σύγχρονα κλιματιστικά inverter αποτελούν συχνά την πιο πρακτική και οικονομική επιλογή.

Για μια κατοικία 80–120 τ.μ., η εγκατάσταση περισσότερων κατάλληλων κλιματιστικών μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, εφόσον υπάρχει σωστή διαστασιολόγηση και κατάλληλη κατανομή των μονάδων.

Για μονοκατοικίες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, η ξυλόσομπα ή το πέλετ μπορούν να αποτελέσουν ενδιαφέρουσες λύσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης καυσίμου.

Για κατοικίες με υφιστάμενο παραδοσιακό τζάκι, η μετατροπή σε ενεργειακό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση, υπό την προϋπόθεση της σωστής εγκατάστασης.

Για εξοχικές κατοικίες με περιστασιακή χρήση, μπορεί να είναι προτιμότερο ένα σύστημα χαμηλού αρχικού κόστους, ακόμη και αν η τιμή λειτουργίας του είναι υψηλότερη.

Αντίθετα, σε κατοικίες που θερμαίνονται καθημερινά για πολλούς μήνες, η ενεργειακή απόδοση αποκτά μεγαλύτερη οικονομική σημασία.

Δεν πρέπει επίσης να παραγνωρίζεται η περίπτωση διατήρησης ενός ήδη αποδοτικού συστήματος πετρελαίου ή φυσικού αερίου, όταν οι ανάγκες είναι μικρές και το κόστος αντικατάστασης δεν δικαιολογείται.

Η τελική επιλογή πρέπει να βασίζεται σε εξατομικευμένη τεχνική και οικονομική αξιολόγηση.

Ενώ μια συνήθης επιλογή είναι η συμπληρωματική λύση με εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης.

Συμπέρασμα: Η καλύτερη θέρμανση δεν είναι ίδια για όλους

Η ελληνική αγορά θέρμανσης έχει αλλάξει σημαντικά.

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εξακολουθούν να αποτελούν τις δύο κυριότερες επιλογές, αλλά τα κλιματιστικά έχουν ήδη αναδειχθεί στον τρίτο πιο διαδεδομένο τρόπο θέρμανσης των νοικοκυριών. Ενώ στα νεόδμητα κτίρια κυριαρχούν οι αντλίες θερμότητας.

Παράλληλα, τα ενεργειακά τζάκια, οι ξυλόσομπες και τα συστήματα πέλετ προσφέρουν πρόσθετες δυνατότητες, ιδιαίτερα σε μονοκατοικίες και περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Η σύγκριση δείχνει ότι τα κλιματιστικά inverter μπορούν να προσφέρουν χαμηλό λειτουργικό κόστος με σχετικά περιορισμένη αρχική επένδυση.

Τα ενεργειακά τζάκια και οι σύγχρονες ξυλόσομπες μπορούν επίσης να είναι οικονομικά, αλλά απαιτούν περισσότερο χρόνο ενασχόλησης, αποθήκευση καυσίμων και ιδιαίτερη προσοχή στη συντήρηση και στις εκπομπές ρύπων.

Αντίθετα, το παραδοσιακό ανοιχτό τζάκι, παρά την αισθητική και συναισθηματική του αξία, δεν αποτελεί αποδοτική επιλογή για την κύρια θέρμανση μιας κατοικίας.

Το σημαντικότερο είναι να μη θεωρούμε τη θέρμανση μια απλή αγορά συσκευής, αλλά μέρος του συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού του κτιρίου.

Πρώτα πρέπει να περιορίζονται οι θερμικές απώλειες, στη συνέχεια να αξιολογούνται οι πραγματικές ανάγκες και τέλος να επιλέγεται το σύστημα με το καλύτερο συνολικό οικονομικό και τεχνικό αποτέλεσμα. Γιατί η σωστή θέρμανση δεν σημαίνει μόνο χαμηλότερο λογαριασμό. Σημαίνει καλύτερη ποιότητα κατοίκησης, ασφάλεια, ενεργειακή οικονομία και μακροχρόνια προστασία της αξίας του ακινήτου.

Του Μάνου Κρανίδη

*Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, CEO, Ενεργειακός Επιθεωρητής, Τεχνική εταιρεία -Διαχείριση Ακινήτων «KRAMA PROPERTY» www.kramaproperty.com, [email protected], Γραμματέας Ενημέρωσης μέλος ΔΣ ΠΟΜΙΔΑ, Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου