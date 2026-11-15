Βρετανία: Εξετάζεται αλλαγή του ορίου ηλικίας συναίνεσης μετά τις καταγγελίες κατά του Ράσελ Μπραντ – «Κανένα θύμα να μην φιμωθεί ξανά»

Ανοιχτό αφήνει η βρετανική κυβέρνηση το ενδεχόμενο αναθεώρησης της νομοθεσίας για το όριο ηλικίας σεξουαλικής συναίνεσης, μετά τη δημόσια εξομολόγηση μιας γυναίκας, η οποία παραιτήθηκε από το δικαίωμα της ανωνυμίας της και κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον ηθοποιό Ράσελ Μπραντ, όταν εκείνη ήταν 16 ετών.

Η Μία Λάτερ, 37 ετών σήμερα, κατήγγειλε ότι εξαναγκάστηκε σε στοματικό σεξ από τον καταδικασμένο κωμικό όταν εκείνη ήταν έφηβη και εκείνος 30 ετών.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Sunday Times, ζήτησε την καθιέρωση ενός κλιμακωτού ορίου ηλικίας συναίνεσης — μια ρύθμιση που θα καθιστούσε παράνομες τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ενηλίκων και εφήβων ηλικίας 16 και 17 ετών.

Η Λουίζ Χέιγκ, η οποία εκτελεί χρέη αναπληρώτριας πρωθυπουργού, δήλωσε στην εφημερίδα ότι η «σπαρακτική ιστορία» της Λάτερ καθιστά επιβεβλημένη την εξέταση μιας αλλαγής στη νομοθεσία.

«Πρέπει να ακούσουμε τη Μία και άλλα θύματα σαν κι αυτήν που έχουν περάσει αυτές τις εμπειρίες, επειδή είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς, ως νομοθέτες, η δική τους εμπειρία να βρίσκεται στο επίκεντρο όσων εξετάζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Προφανώς θα ήταν ένα τεράστιο βήμα η αλλαγή του ορίου ηλικίας συναίνεσης, αλλά αξίζει να εξεταστεί ενδελεχώς και με προσοχή. Μπορώ να καταλάβω απόλυτα γιατί το ζητεί», πρόσθεσε η ίδια.

Το ισχύον νομικό καθεστώς και η μαρτυρία της 37χρονης

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, ενήλικες οποιασδήποτε ηλικίας επιτρέπεται νομίμως να έχουν σεξουαλικές επαφές με εφήβους ηλικίας 16 και 17 ετών.

Η Λάτερ επεσήμανε: «Μου προκαλεί σοκ ξανά και ξανά το γεγονός ότι όποτε επανέρχονται στην επικαιρότητα ειδήσεις για εκείνον, τα σχόλια εστιάζουν πάντα στη σχέση με μια 16χρονη».

«Αυτό δεν είναι το πιο ειδεχθές κομμάτι. Γιατί όμως είναι αυτό το σημείο στο οποίο κολλάνε συλλογικά όλοι; Νομίζω ότι όλοι λίγο-πολύ συμφωνούμε πως δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται στους ενήλικες να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με παιδιά, με κάποιον κάτω των 18 ετών. Αυτό πραγματικά δεν μοιάζει με ένα γιγάντιο άλμα», συμπλήρωσε.

Σε προηγούμενα ρεπορτάζ των Sunday Times, καθώς και στο ντοκιμαντέρ Dispatches του Channel 4, η Λάτερ αναφερόταν με το ψευδώνυμο «Άλις», αναφέρει ο Guardian.

Όπως κατέθεσε, ήταν 16 ετών όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Μπραντ στην πλατεία Λέστερ στο κεντρικό Λονδίνο, ενώ επέστρεφε στο σπίτι της από ψώνια. Εκείνος πήρε τον αριθμό του τηλεφώνου της και αργότερα της έστειλε μήνυμα, ρωτώντας την αν ήθελε να βγουν για δείπνο.

Η ίδια δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο Μπραντ, ο οποίος εργαζόταν τότε στο MT, εξακολούθησε να ζητεί να τη συναντήσει ακόμη και αφότου εκείνη του αποκάλυψε την ηλικία της.

Η Λάτερ υποστηρίζει ότι ο Μπραντ τη βίασε (εξαναγκασμός σε στοματική επαφή) προς το τέλος της τρίμηνης σχέσης τους.

Ο Μπραντ είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες που διατύπωσε εναντίον του η Λάτερ όταν αυτές δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά το 2023 από τους Times.

Η καταδίκη του Μπραντ και η υπόθεση Ντέιβιντ Γουάλιαμς

Η Λάτερ μίλησε στην αστυνομία μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, ωστόσο η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS) αποφάσισε να μην συμπεριλάβει την περίπτωσή της στη δίκη του Μπραντ στο Δικαστήριο του Σάουθγουορκ.

Ο κωμικός κρίθηκε ένοχος για επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων από τις έξι γυναίκες που κατέθεσαν εναντίον του και εκτίει πλέον ποινή κάθειρξης 10,5 ετών για μία κατηγορία βιασμού και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανακοινώθηκε ότι μια σειρά «σοβαρών» καταγγελιών για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος του κωμικού Ντέιβιντ Γουάλιαμς ερευνώνται από τη Μητροπολιτική Αστυνομία, έπειτα από δημοσιογραφική έρευνα των Guardian και ITV News.

Μία γυναίκα περιέγραψε την καταγγελλόμενη συνάντησή της με τον Γουάλιαμς, όταν εκείνη ήταν 15 ετών, ως «σεξουαλική επίθεση», με τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Με αφορμή τις πληροφορίες ότι ζητήθηκε από μία εκ των κατηγόρων του Γουάλιαμς να υπογράψει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (NDA), η Λουίζ Χέιγκ τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να εξετάσει την απαγόρευση τέτοιων συμφωνητικών σε υποθέσεις καταγγελλόμενης σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης.

«Όταν εξετάζουμε τις καταγγελίες εναντίον του Ντέιβιντ Γουάλιαμς, οι έφηβοι που ήταν θαυμαστές του δεν θα καλύπτονταν από την τρέχουσα διαβούλευση», δήλωσε.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει πολύ ισχυρή βάση για να εξετάσουμε την απαγόρευση των συμφωνητικών εμπιστευτικότητας (NDAs) σε όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται με παρενόχληση ή διακρίσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα θύμα, ανεξάρτητα από το πού συνέβη ή ποια ήταν η σχέση του με τον δράστη, δεν θα φιμωθεί ποτέ».