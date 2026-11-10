Βρετανία: Ο συγγραφέας Ντέιβιντ Γουάλιαμς κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση – Επιχείρησε να εμποδίσει τη δημοσίευση της είδησης

Ο Βρετανός κωμικός και επιτυχημένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ντέιβιντ Γουάλιαμς κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από πολλές γυναίκες που παραχώρησαν συνεντεύξεις στο πλαίσιο μιας έρευνας του Guardian και του τηλεοπτικού δικτύου ITV, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα.

Αυτές οι κατηγορίες οδήγησαν τον λογοτεχνικό εκπρόσωπό του να ανακοινώσει τη διακοπή της επαγγελματικής συνεργασίας τους, ενώ το το BBC έκανε γνωστό πως θα αποσύρει από τις πλατφόρμες του ορισμένα προγράμματα που συνδέονται με τον συγγραφέα, όπως την τηλεοπτική σειρά “Little Britain” με την οποία έγινε γνωστός.

Επιχείρησε να εμποδίσει τη δημοσίευση της είδησης

Ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς, ηλικίας 55 ετών, ο οποίος διαψεύδει κάθε παράνομη συμπεριφορά, επιχείρησε χωρίς επιτυχία να εμποδίσει, μέσω της δικαστικής οδού, τη δημοσιοποίηση του ονόματός του σε αυτήν την έρευνα, ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του.

Ο εκδοτικός οίκος του στη Βρετανία HarperCollins είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2025 ότι δεν θα εξέδιδε πλέον βιβλία του συγγραφέα, που είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση στους κόλπους αυτής της εκδοτικής εταιρείας.

Ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς είναι μεταξύ των συγγραφέων παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, με βιβλία όπως “The Boy in the Dress” ή “Mr Stink”.

Στο πλαίσιο της έρευνάς τους, οι Guardian και ITV News συγκέντρωσαν τις μαρτυρίες από 30 διαφορετικές πηγές σχετικά με τη συμπεριφορά του Ντέιβιντ Γουάλιαμς, με τα γεγονότα να χρονολογούνται από το 2003. Πολλές γυναίκες τον κατηγορούν πως χρησιμοποίησε το ότι ήταν διάσημος προκειμένου να συνάψει σεξουαλικές σχέσεις με εκείνες, ενώ ήταν σε νεαρή ηλικία ή ακόμα και ανήλικες.

Παραδέχθηκε «απερίσκεπτη συμπεριφορά απέναντι σε ορισμένα άτομα»

Σε δηλώσεις του που επικαλείται η εφημερίδα Guardian, ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς αναγνωρίζει ότι επέδειξε «απερίσκεπτη συμπεριφορά απέναντι σε ορισμένα άτομα με τα οποία είχε περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις». Ωστόσο, διαβεβαιώνει: «Δεν είμαι σεξουαλικό αρπακτικό. Δεν έχω παραβεί κανέναν νόμο».

Αν και οι περισσότερες γυναίκες που έδωσαν συνέντευξη είπαν πως ήταν ενήλικες όταν είχαν σχέση με τον συγγραφέα, δύο εξ αυτών υποστήριξαν πως εκείνος είχε επικοινωνήσει μαζί τους όταν ήταν 15 ετών.

Μια γυναίκα, που αναγνωρίστηκε ως Άλεξ, λέει ότι έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Ντέιβιντ Γουάλιαμς, τον οποίο είχε γνωρίσει σε μια τελετή υπογραφής βιβλίων, και ότι μετά από δύο χρόνια τηλεφωνημάτων και email, είχε σεξουαλικές επαφές μαζί του όταν ήταν 17 ετών.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η δικηγόρος του Ντέιβιντ Γουάλιαμς δεν ανταποκρίθηκε να σχολιάσει. Ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανέφερε πως ο συγγραφέας είχε κάνει δύο απόπειρες αυτοκτονίες και είχε εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς έχει πουλήσει πάνω από 60 εκατομμύρια βιβλία και πολλά από τα έργα του έχουν διασκευαστεί για την τηλεόραση. Τιμήθηκε το 2017 για το φιλανθρωπικό του έργο.

Η φήμη του είχε ήδη αμαυρωθεί το 2022 έπειτα από έρευνα του Guardian, η οποία αποκάλυψε ότι είχε καταγραφεί να κάνει σεξουαλικού χαρακτήρα σχόλια για τους διαγωνιζόμενους ενώ υπηρετούσε ως κριτής στην τηλεοπτική εκπομπή “Britain’s Got Talent”.