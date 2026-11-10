Φρίκη σε κρουαζιερόπλοιο: 48χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε και στραγγάλισε γυναίκα – Μία καμαριέρα αποκάλυψε την υπόθεση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια υπόθεση ανθρωποκτονίας που εκτυλίχθηκε εν πλω ερευνούν οι αμερικανικές αρχές, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας σε καμπίνα του κρουαζιερόπλοιου MSC Seascape, το οποίο αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι του Γκάλβεστον, στο Τέξας. Ο 48χρονος επιβάτης Τζέισον Λίον Γουότφορντ συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία της γυναίκας, ενώ σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα φέρεται να παραδέχθηκε ότι τη χτύπησε επανειλημμένα και τη στραγγάλισε έπειτα από έντονο καβγά. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση μιας καμαριέρας, η οποία πήγε στην καμπίνα για να παραδώσει πετσέτες και αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό People, το ABC13 του Χιούστον και τη Houston Chronicle, ο Γουότφορντ συνελήφθη τη Δευτέρα (9/11), λίγες ώρες μετά την επιστροφή του κρουαζιερόπλοιου στο Γκάλβεστον.

Αρχικά, το FBI ανακοίνωσε ότι διερευνούσε έναν ύποπτο θάνατο, χωρίς να δημοσιοποιήσει στοιχεία για το θύμα ή τις συνθήκες του περιστατικού.

Ωστόσο, δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη (10/11) αποκαλύπτουν ότι ο 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία και ότι οι ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους καταθέσεις, υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα όσα φέρεται να τους ανέφερε ο ίδιος.

Ο καβγάς στο εστιατόριο και όσα φέρεται να παραδέχθηκε

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Γουότφορντ επιβιβάστηκε στο MSC Seascape την Κυριακή (8/11), μαζί με τη γυναίκα που αργότερα εντοπίστηκε νεκρή.

Το ίδιο βράδυ, οι δύο επιβάτες φέρονται να διαπληκτίστηκαν ενώ βρίσκονταν σε εστιατόριο του πλοίου.

Ο 48χρονος επέστρεψε στην καμπίνα τους, ενώ λίγο αργότερα τον ακολούθησε η γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στους πράκτορες του FBI, ο καβγάς συνεχίστηκε και κλιμακώθηκε.

Ο Γουότφορντ υποστήριξε ότι κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο, χτύπησε επανειλημμένα τη γυναίκα και στη συνέχεια την έπιασε από τον λαιμό.

Κατά την ίδια κατάθεση, ο στραγγαλισμός διήρκεσε περίπου τέσσερα έως πέντε λεπτά, μέχρι που ο ίδιος εξαντλήθηκε.

Η γυναίκα παρέμεινε ακίνητη στο πάτωμα, ενώ ο 48χρονος φέρεται να μην ειδοποίησε ούτε το ιατρικό προσωπικό ούτε την ασφάλεια του πλοίου.

Η καμαριέρα είδε αίμα στα χέρια του

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης διαδραμάτισε μια εργαζόμενη του κρουαζιερόπλοιου.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, λίγο μετά τις 21:00 της Κυριακής, η καμαριέρα χτύπησε την πόρτα της καμπίνας για να παραδώσει πετσέτες.

Όταν ο Γουότφορντ άνοιξε, η εργαζόμενη παρατήρησε κάτι που έμοιαζε με αίμα στα χέρια και στο παντελόνι του.

Μέσα στην καμπίνα είδε επίσης μια γυναίκα πεσμένη μπρούμυτα στο πάτωμα, χωρίς να κινείται. Η καμαριέρα ειδοποίησε αμέσως άλλους εργαζομένους.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, τρία μέλη του προσωπικού επέστρεψαν στην καμπίνα για να ελέγξουν την κατάσταση.

Εκεί εντοπίστηκε η γυναίκα νεκρή, με πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο.

Άλλαξε ρούχα και καθόταν στον διάδρομο με το κινητό του

Τα δικαστικά έγγραφα περιγράφουν και τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου στις 21:15 ο Γουότφορντ βγήκε από την καμπίνα φορώντας διαφορετικό πουκάμισο και παντελόνι.

Στη συνέχεια κάθισε στο πάτωμα του διαδρόμου, έξω από το δωμάτιο, χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο.

Οι ερευνητές εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο φέρεται να δείχνει τον 48χρονο να μπαίνει στην καμπίνα περίπου στις 19:45 και τη γυναίκα να ακολουθεί στις 20:10.

Μετά τη σύλληψή του, ο Γουότφορντ συμφώνησε να δώσει βιντεοσκοπημένη κατάθεση στους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δηλώσεις του, το υλικό από τις κάμερες και τα ευρήματα στην καμπίνα οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την απαγγελία κατηγορίας ανθρωποκτονίας.

Το κρουαζιερόπλοιο επέστρεψε εσπευσμένα στο Τέξας

Το MSC Seascape είχε αναχωρήσει από το Γκάλβεστον την Κυριακή για προγραμματισμένη επταήμερη κρουαζιέρα στην Καραϊβική, με προορισμούς στο Μεξικό και την Ονδούρα.

Μετά την αναφορά του περιστατικού, οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν από την εταιρεία να επιστρέψει το πλοίο στο λιμάνι.

Το κρουαζιερόπλοιο έφτασε στο Γκάλβεστον περίπου στις 05:30 το πρωί της Δευτέρας, όπου επιβιβάστηκαν πράκτορες του FBI για να διερευνήσουν την υπόθεση.

Ο 48χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στις φυλακές της κομητείας Γκάλβεστον, όπου τέθηκε υπό ομοσπονδιακή κράτηση.

Η έρευνα πραγματοποιείται από το FBI σε συνεργασία με την αμερικανική ακτοφυλακή, την αστυνομία του λιμανιού και την υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η ανθρωποκτονία σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα.

Τι ανακοίνωσε η εταιρεία MSC Cruises

Εκπρόσωπος της MSC Cruises επιβεβαίωσε ότι το πλοίο επέστρεψε στο Τέξας έπειτα από εντολή των αρχών.

«Όταν αναφέραμε ένα περιστατικό με επιβάτη στο πλοίο μας, οι αρχές μάς έδωσαν εντολή να επιστρέψουμε στο λιμάνι του Γκάλβεστον», ανέφερε η εταιρεία.

Η MSC Cruises διαβεβαίωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες υπηρεσίες και παρέχει υποστήριξη στα πρόσωπα που επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

Το πλοίο απέπλευσε εκ νέου τη Δευτέρα το απόγευμα, συνεχίζοντας το προγραμματισμένο ταξίδι του.

Το MSC Seascape διαθέτει 2.270 καμπίνες, περισσότερα από 1.600 μέλη πληρώματος και δυνατότητα φιλοξενίας σχεδόν 5.900 επιβατών.

Το παρελθόν του 48χρονου και τα ερωτήματα της έρευνας

Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που εξασφάλισε το People, ο Γουότφορντ είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2024 για επίθεση εναντίον μέλους της οικογένειάς του.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους του επιβλήθηκαν 15 μήνες επιτήρησης και 30 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής την ταυτότητα της νεκρής γυναίκας ούτε τη φύση της σχέσης της με τον κατηγορούμενο.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας Γκάλβεστον είχε προγραμματίσει νεκροψία-νεκροτομή για την Τρίτη (10/11), προκειμένου να εξακριβωθούν επίσημα τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.

Η ομοσπονδιακή έρευνα συνεχίζεται, ενώ ο 48χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για την κατηγορία που αντιμετωπίζει.