Κάμπινγκ: Ο Ιορδάνης προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια της Νίτσας

Το «Κάμπινγκ» επιστρέφει με νέο επεισόδιο απόψε, στις 21:00, στο MEGA, με τους ενοίκους του «Άλλου Κόσμου» να προσπαθούν να κρατήσουν μυστικά που δεν πρέπει να αποκαλυφθούν.

Ο Ιορδάνης προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια της Νίτσας και της προτείνει να αναλάβει εκείνη το μαγείρεμα στην ταβέρνα του Τάσου και της Στέλλας. Μπροστά στα «λεφτά με ουρά» που εισρέουν στο κάμπινγκ, η Νίτσα μοιάζει να παθαίνει επιλεκτική αμνησία για όσα έλεγε μέχρι πρότινος για εκείνον.

Την ίδια στιγμή, ο μηχανόβιος που εμφανίζεται ως σχέση της Εύας προκαλεί την αντίδραση όλων των μελών της οικογένειας Γιαλαμά. Ο Λουκάς ζητά τη βοήθεια της Μαριάννας για να φτιάξουν ένα βιντεάκι, όμως η Γιώτα τούς πιάνει σε μια πολύ… δημιουργική στιγμή!

Η Ιωάννα μαθαίνει για την ύπαρξη ενός τάφου και αποφασίζει να παρακολουθήσει από μακριά τους ενοίκους του κάμπινγκ. Αυτό που ανακαλύπτει την αφήνει άφωνη, αλλά και με ένα χαμόγελο θριάμβου. Επιτέλους, τους τσάκωσε…

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