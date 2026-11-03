Κάμπινγκ: Ο Ιορδάνης δέχεται νέες οδηγίες από την Αλέκα

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Νέο επεισόδιο «Κάμπινγκ» έρχεται απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Ο Λουκάς αποφασίζει να μοιραστεί με την Εύα και τον Πέτρο όσα συνέβησαν τη νύχτα που εξαφανίστηκε ο πατέρας του.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του «Κάμπινγκ»:

Πάνω που το «πλυντήριο» αρχίζει να λειτουργεί και ο Τάσος με τη Στέλλα ξεπλένουν χρήμα εν αγνοία τους, ο Ιορδάνης δέχεται νέες οδηγίες από την Αλέκα.

Η Ιωάννα προτείνει στη Βιβή να πάνε για ένα ποτό και, με τη βοήθεια του αλκοόλ, καταφέρνει να μάθει πράγματα που δεν φανταζόταν.

Η Νίτσα, που «φυτρώνει εκεί που δεν την σπέρνουν», αντιλαμβάνεται ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με το ξαφνικό χρήμα που ρέει στην άδεια ταβέρνα.

Την ίδια ώρα, ο Λουκάς εκμυστηρεύεται στην Εύα και τον Πέτρο τι συνέβη το βράδυ που εξαφανίστηκε ο πατέρας του!

Δείτε εδώ το trailer: