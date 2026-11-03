Κεραμεικός: Δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι στην εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία – Κατέρρευσε τμήμα της τοιχοποιίας

Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας στον Κεραμεικό, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο εγκλωβισμένο άτομο. Ο συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης έπειτα από κατάρρευση τμήματος της τοιχοποιίας στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Μεγαρέων, όπου επιχείρησαν πυροσβέστες και σκύλος της 1ης ΕΜΑΚ. Για τη διερεύνηση των αιτίων του περιστατικού κινητοποιήθηκε το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο.

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Κεραμεικός, Κατάρρευση οροφής, εγκαταλελειμμένο κτίριο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο εσωτερικό της εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας στον Κεραμεικό, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο εγκλωβισμένο άτομο.
  • Ο συναγερμός σήμανε περίπου στις 4 το μεσημέρι της Τρίτης (3/11), όταν σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος της τοιχοποιίας στη συμβολή της Κεραμεικού με την Μεγαρέων.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και σκύλος έρευνας της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ για τα αίτια του συμβάντος κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο.

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Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο εσωτερικό της εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας, στον Κεραμεικό, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο εγκλωβισμένο άτομο.

Κατέρρευσε οροφή σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κεραμεικό – ΦΩΤΟ

Οι έρευνες μετά την κατάρρευση της οροφής της κατοικίας

Ο συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική περίπου στις 4 το μεσημέρι της Τρίτης (3/11), όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για κατάρρευση τμήματος της τοιχοποιίας της κατοικίας, που βρίσκεται στη συμβολή της Κεραμεικού με την Μεγαρέων.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, για τον έλεγχο του χώρου.

Επίσης, στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ κινητοποιήθηκε ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών, εφόσον απαιτηθεί. Ευτυχώς, δεν βρέθηκαν εγκλωβισμένα άτομα και οι έρευνες ολοκληρώθηκαν.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αθηνών.

Κεραμεικός, Κατάρρευση οροφής, εγκαταλελειμμένο κτίριο

Κεραμεικός, Κατάρρευση οροφής, εγκαταλελειμμένο κτίριο

Κεραμεικός, Κατάρρευση οροφής, εγκαταλελειμμένο κτίριο

Κεραμεικός, Κατάρρευση οροφής, εγκαταλελειμμένο κτίριο

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