Τραμπ: Έξαλλος με τα ΜΜΕ για την τεχνητή λίμνη στην Ουάσιγκτον με το όνομά του – «Ήταν αστείο, μην το παρουσιάζετε ως σοβαρό»

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Την οργή του κατά δημοσιογράφων και ενός Δημοκρατικού βουλευτή εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους ότι παρερμήνευσαν τις δηλώσεις του για τη μετονομασία της περίφημης τεχνητής λίμνης μπροστά από το Μνημείο Λίνκολν στην Ουάσιγκτον προς τιμήν του. Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε επίσης ότι η εμφάνισή του τη Δευτέρα (2/11) αποτελούσε την τελευταία προεκλογική ομιλία του πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ αντέδρασε έντονα την Τρίτη (3/11), ενώ οι Αμερικανοί προσέρχονταν στις κάλπες, στη δημοσιογραφική κάλυψη της εκδήλωσης που είχε πραγματοποιήσει την προηγούμενη ημέρα στη δεξαμενή αντανάκλασης του Μνημείου Λίνκολν (Lincoln Memorial Reflecting Pool).

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, απέρριψε τον χαρακτηρισμό της εκδήλωσης ως τελευταίας προεκλογικής ομιλίας και αμφισβήτησε τα δημοσιεύματα για τη μικρή προσέλευση.

«Δεν ήταν μια “τελευταία προεκλογική ομιλία” με μόλις 60 άτομα. Ήταν ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, κανείς δεν είχε προσκληθεί, ήταν κλειστή για το κοινό. Μόνο δημοσιογράφοι», έγραψε.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το CNN, η εκδήλωση δεν αποτελούσε συνέντευξη Τύπου, καθώς ο πρόεδρος δεν δέχθηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι οι πραγματικές τελευταίες προεκλογικές ομιλίες του είχαν πραγματοποιηθεί την Κυριακή (1/11), στην Αϊόβα και το Κάνσας.

«Αστειευόμουν όταν είπα ότι θα την ονομάσω Τραμπ»

Ιδιαίτερα ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το σχόλιό του για τη μετονομασία της τεχνητής λίμνης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Δευτέρας, ο Τραμπ είχε δηλώσει: «Σκεφτόμαστε σοβαρά να αλλάξουμε το όνομά της σε “Δεξαμενή Αντανάκλασης Τραμπ”».

Αμέσως μετά, ωστόσο, είχε σπεύσει να προσθέσει: «Αστειεύομαι μόνο. Σας παρακαλώ, μην το μεταδώσετε. Θα απομονώσουν αυτό το σημείο και θα πουν ότι αλλάζει το όνομα».

Την Τρίτη, ο πρόεδρος κατηγόρησε τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail ότι παρουσίασε το σχόλιό του ως πραγματική πρόθεση μετονομασίας του ιστορικού μνημείου.

«Η Daily Mail πήρε λανθασμένα το αστείο μου από την προεδρική συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία παρουσιάστηκε χθες η πανέμορφη δεξαμενή αντανάκλασης του Μνημείου Λίνκολν, και προσποιήθηκε ότι δεν ήταν αστείο όταν είπα πως θα την ονομάσω “ΤΡΑΜΠ”», έγραψε στο Truth Social.

Ανάλογη κριτική άσκησε και στον Δημοκρατικό βουλευτή της Καλιφόρνιας, Τεντ Λιου, ο οποίος είχε σχολιάσει τις δηλώσεις του.

Trump, panting: The Lincoln Memorial Reflecting Pool. We’re giving serious thought to changing the name to the Trump Reflecting Pool https://t.co/us7WbgAiqf — FactPost (@factpostnews) November 2, 2026

Η εμφάνιση που επικεντρώθηκε στα έργα ανάπλασης της Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με το CNN, στελέχη των Ρεπουμπλικανών ανέμεναν την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα περνούσε την παραμονή των εκλογών περιοδεύοντας σε αμφίρροπες πολιτείες, προκειμένου να ενισχύσει τους υποψηφίους του κόμματός του.

Αντί γι’ αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να εμφανιστεί στη δεξαμενή αντανάκλασης της Ουάσιγκτον, αφιερώνοντας περισσότερο από το μισό της ομιλίας του στα έργα ανάπλασης που προωθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για πρωτοβουλίες που, σύμφωνα με το CNN, έχουν προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις μεταξύ ψηφοφόρων.

Η επιλογή του να επικεντρωθεί σε ζητήματα ανακαίνισης και διαμόρφωσης δημόσιων χώρων, αντί στα βασικά διακυβεύματα των ενδιάμεσων εκλογών, είχε αποτελέσει αντικείμενο δημοσιογραφικού σχολιασμού.

Ωστόσο, την ημέρα της ψηφοφορίας, ο Τραμπ εμφανίστηκε περισσότερο απασχολημένος με τη δημοσιογραφική κάλυψη της εκδήλωσης και την ερμηνεία του αστείου του για τη μετονομασία της δεξαμενής, παρά με τα σχόλια για το πολιτικό περιεχόμενο της εμφάνισής του.