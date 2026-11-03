LIVE – Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Άνοιξαν οι κάλπες – Η ώρα της αλήθειας για τον Τραμπ
Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που ολοκληρώνει μια έντονη προεκλογική περίοδο, σφραγίζοντας την ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο και συνιστώντας την πρώτη πανεθνική ετυμηγορία για τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.
Οι τελευταίες εξελίξεις
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Πώς ανακηρύσσονται οι νικητές
Τα μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα, με επικεφαλής το Associated Press (AP), προβαίνουν σε εκτιμήσεις νίκης (race calls) βασιζόμενα σε πρόωρα, ανεπίσημα αποτελέσματα.
Το AP τονίζει ότι δεν ανακηρύσσει νικητή εάν δεν είναι «απόλυτα βέβαιο για το αποτέλεσμα», αναλύοντας τους τοπικούς κανόνες, το ιστορικό των περιφερειών και τη ροή και τον τρόπο ενσωμάτωσης των ψηφοδελτίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ενδιάμεσες εκλογές δεν υπάρχει Σώμα Εκλεκτόρων, συνεπώς η καταμέτρηση αφορά άμεσα τη λαϊκή ψήφο ανά περιφέρεια και πολιτεία.
Ενδεικτικά, το 2024 το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών έγινε γνωστό νωρίς το πρωί της επομένης, ωστόσο η τελευταία μάχη για τη Βουλής των Αντιπροσώπων οριστικοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου.
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Πώς καταμετρώνται οι ψήφοι
Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ψηφίζουν είτε δια ζώσης (κατά την πρόωρη ψηφοφορία ή την ημέρα των εκλογών) είτε ταχυδρομικώς.
Ορισμένες πολιτείες καταμετρούν τις επιστολικές ψήφους για ημέρες μετά τις εκλογές, αρκεί να φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία έως και την ημέρα της κάλπης — πρακτική που επικυρώθηκε πρόσφατα από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.
Τα ψηφοδέλτια καταμετρώνται μηχανογραφικά, με δειγματοληπτικές χειροκίνητες καταμετρήσεις προκείμενου να είναι ακριβείς.
Η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων απαιτεί επίσημη επικύρωση από τις τοπικές αρχές.
Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ των υποψηφίων είναι οριακή (συνήθως κλάσμα της ποσοστιαίας μονάδας), ενεργοποιείται αυτόματα επανακαταμέτρηση, γεγονός που καθυστερεί σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.
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Άνοιξαν οι πρώτες κάλπες στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ
Καθώς το ρολόι έδειξε 06:00 το πρωί στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ (13:00 ώρα Ελλάδας), οι πρώτες κάλπες άνοιξαν και επίσημα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας καθοριστικής εκλογικής διαδικασίας για το μέλλον της χώρας.
Ήδη από τις 05:00 το πρωί (12:00 ώρα Ελλάδας) οι ψηφοφόροι στο Βερμόντ είχαν αρχίσει να προσέρχονται στα εκλογικά τμήματα, ενώ στις 06:00 το πρωί το άνοιγμα των καλπών γενικεύτηκε σε κομβικές πολιτείες της ανατολικής ζώνης, όπως η Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, η Βιρτζίνια, το Μέιν και το Κεντάκι. Στις 06:30 (13:30 ώρα Ελλάδας) η ψηφοφορία ξεκινά και στη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια.
Καθώς η εκλογική διαδικασία επεκτείνεται σταδιακά στις διάφορες ζώνες ώρας της αμερικανικής ηπείρου, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στα αποτελέσματα που θα διαμορφώσουν τις νέες ισορροπίες στο αμερικανικό Κογκρέσο και θα αναδείξουν τους νέους κυβερνήτες σε κρίσιμες πολιτείες.
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