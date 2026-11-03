Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου λάμψης – Τα είχε σε σακούλα και του έπεσαν στον δρόμο

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Πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε στο Χαλάνδρι με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ΕΔΕ. Ο αστυνομικός έχασε στον δρόμο υποπολυβόλο MP5, χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, αλλά και τον υπηρεσιακό του ασύρματο. Από αυτά βρέθηκαν τελικά ο ασύρματος και η χειροβομβίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο αστυνομικός κατευθυνόταν με μηχανή σε υπηρεσία, μεταφέροντας τον εξοπλισμό του μέσα σε σακούλα σούπερ μάρκετ, την οποία και είχε κρεμάσει στο μηχανάκι του.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες η σακούλα σκίστηκε και το «περιεχόμενο» έπεσε στον δρόμο.

Ο αστυνομικός αρχικά συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και για παραβίαση όρων ασφαλούς φύλαξης, αλλά εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος.

Δικογραφία σχηματίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας – Πικερμίου, τμήμα στο οποίο υπηρετεί ο αστυνομικός.