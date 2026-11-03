Κορυδαλλός: Βίντεο με τον 28χρονο που πυροβόλησε πέντε φορές – Aύριο οδηγείται στον εισαγγελέα

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ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
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Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον Κορυδαλλό, όταν ακούστηκαν απανωτοί πυροβολισμοί. Ένας 28χρονος φέρεται να πυροβόλησε προς μία σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια στον αέρα και τράπηκε σε φυγή. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Πυροβολισμοί έξω από κατάστημα στον Κορυδαλλό – Εντοπίστηκε καραμπίνα, συνελήφθη 28χρονος

Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το ΕΡΤnews καταγράφεται το περιστατικό στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας, γύρω στις 03:20. Σύμφωνα με το υλικό, ο άνδρας, ντυμένος στα μαύρα και με κουκούλα, στάθηκε μπροστά από μια σταθμευμένη μοτοσικλέτα και με καραμπίνα πυροβόλησε συνολικά πέντε φορές.

Έπειτα τράπηκε σε φυγή προς την οδό Αδριανουπόλεως μέσω της Ατταλείας. Στο ίδιο σημείο φαίνεται να άφησε την καραμπίνα σε ένα μίνι πάρκο της οδού Αδριανουπόλεως.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν έναν 28χρονο με όμοια χαρακτηριστικά στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου. Ο άνδρας προσήχθη και συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 28χρονος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της καραμπίνας αλλά και άλλου οπλισμού, τον οποίο κατέχει νόμιμα. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.

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