Γιώργος Χρανιώτης: Είχα επισκεφθεί την κλινική στο Κολωνάκι και μου ζήτησαν 400 ευρώ για θεραπεία και σκευάσματα- ΒΙΝΤΕΟ

Ο ηθοποιός Γιώργος Χρανιώτης έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες στο πλαίσιο της πρεμιέρας της θεατρικής παράστασης “Λύκοι“. Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων είχε πει πως είχε βρεθεί και ο ίδιος στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, εκεί όπου κατέρρευσε και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Με το που έφτασα στο ιατρείο και πλήρωσα την επίσκεψή μου και μετά, δυστυχώς για μένα και για την έλλειψη ευφυΐας μου, πήγα απέναντι στο φαρμακείο στην κυρία αυτή για να προμηθευτώ αυτά τα βάμματα. Το μετάνιωσα σε μια-δυο μέρες γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν ξαναπάτησα. Με πήραν τηλέφωνο αλλά τους είπα ότι δεν με ενδιαφέρει, καθώς ήταν εκτός budget μου, που ούτως ή άλλως ήταν εκτός budget μου. Η θεραπεία μαζί με τα φαρμακευτικά αυτά παράλογα, δεν θα πω παράνομα γιατί δεν ξέρω, αλλά παράλογα σκευάσματα, θα πρέπει να μου στοίχισε γύρω στα 400 ευρώ», αποκάλυψε ο Γιώργος Χρανιώτης.

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε και για την απάτη από τη ΜΚΟ λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν είχα δώσει χρήματα στην ΜΚΟ. Ίσως να είχα κάνει κάποια stories που μου είχαν στείλει».