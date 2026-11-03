Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης: 5 συλλήψεις για εκβιασμούς, εκρήξεις με χειροβομβίδες και απόπειρα δολοφονίας

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

dias
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (3/11), με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, εκρήξεις με χειροβομβίδες, αλλά και σε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας.

5 συλλήψεις

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη πέντε ατόμων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Η επιχείρηση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης και τα ευρήματα των αρχών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ