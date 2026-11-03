Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης: 5 συλλήψεις για εκβιασμούς, εκρήξεις με χειροβομβίδες και απόπειρα δολοφονίας

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (3/11), με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, εκρήξεις με χειροβομβίδες, αλλά και σε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας.

5 συλλήψεις

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη πέντε ατόμων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Η επιχείρηση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης και τα ευρήματα των αρχών.