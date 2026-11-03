Άγρια συμπλοκή στα Χανιά: 39χρονος δάγκωσε 42χρονο στο αυτί και του έκοψε κομμάτι

Με… κομμένο κομμάτι από το αυτί του κατέληξε ένας 42χρονος έπειτα από άγρια συμπλοκή με 39χρονο στα Χανιά. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (2/11).

Οι δύο άνδρες, μαροκινής καταγωγής, συνεπλάκησαν για άγνωστη αιτία κοντά στην περιοχή του Βαμβακόπουλου. Η κατάσταση ξέφυγε και ο 39χρονος δάγκωσε στο αυτί τον 42χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει και να του κόψει κομμάτι.

Άμεσα εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 42χρονο τραυματία στο νοσοκομείο Χανίων για άμεση ιατρική περίθαλψη αφού αιμορραγούσε, ενώ συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές ο 39χρονος, στις οποίες αναμένεται να καταθέσει και ο τραυματίας.