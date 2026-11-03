Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου στην Κρήτη

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Σεισμός σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη (3/11) στην περιοχή του Λασιθίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος

Το επίκεντρό του σεισμού εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,6 χιλιόμετρα.

Η νέα δόνηση έρχεται μία ημέρα μετά τον σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που καταγράφηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, με επίκεντρο 54 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά.