Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου στην Κρήτη

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Σεισμός στην Κρήτη, ανοιχτά του Λασιθίου
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Σεισμός σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη (3/11) στην περιοχή του Λασιθίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος

Το επίκεντρό του σεισμού εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,6 χιλιόμετρα.

Σεισμός στην Κρήτη, ανοιχτά του Λασιθίου

Η νέα δόνηση έρχεται μία ημέρα μετά τον σεισμό των 4,7 Ρίχτερ που καταγράφηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, με επίκεντρο 54 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά.

 

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