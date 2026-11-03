Νεκρός άνδρας σε αποθήκη στη Λοκρίδα – Οι πρώτες πληροφορίες

Ένας 65χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αποθήκη στην Αταλάντη της Λοκρίδας το μεσημέρι της Τρίτης. Τον άνδρα αναζήτησε και εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του η σύζυγός του, ενώ οι αστυνομικές αρχές διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος, οι οποίες παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός μέσα σε αποθήκη εντοπίστηκε ένας 65χρονος το μεσημέρι της Τρίτης (3/11) στην περιοχή της Λοκρίδας και πιο συγκεκριμένα στην Αταλάντη.
  • Η σύζυγός του τον καλούσε στο τηλέφωνο χωρίς αποτέλεσμα, άρχισε να τον αναζητά και τελικά η ίδια τον βρήκε στην αποθήκη, έχοντας ήδη χάσει τη ζωή του.
  • Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν προανάκριση για το συμβάν, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο 65χρονος παραμένουν, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νεκρός μέσα σε αποθήκη εντοπίστηκε ένας 65χρονος το μεσημέρι της Τρίτης (3/11) στην περιοχή της Λοκρίδας και πιο συγκεκριμένα στην Αταλάντη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport, η σύζυγος του 65χρονου τον καλούσε στο τηλέφωνο, χωρίς αποτέλεσμα, και άρχισε να τον αναζητά. Οι φόβοι της δυστυχώς επαληθεύτηκαν, αφού τελικά, η ίδια τον βρήκε στην αποθήκη, δυστυχώς, όμως ήταν ήδη αργά καθώς ο άνδρας είχε χάσει την ζωή του.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν και διενεργούν προανάκριση. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο 65χρονος παραμένουν, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες.

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