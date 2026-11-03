Νεκρός άνδρας σε αποθήκη στη Λοκρίδα – Οι πρώτες πληροφορίες

Νεκρός μέσα σε αποθήκη εντοπίστηκε ένας 65χρονος το μεσημέρι της Τρίτης (3/11) στην περιοχή της Λοκρίδας και πιο συγκεκριμένα στην Αταλάντη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport, η σύζυγος του 65χρονου τον καλούσε στο τηλέφωνο, χωρίς αποτέλεσμα, και άρχισε να τον αναζητά. Οι φόβοι της δυστυχώς επαληθεύτηκαν, αφού τελικά, η ίδια τον βρήκε στην αποθήκη, δυστυχώς, όμως ήταν ήδη αργά καθώς ο άνδρας είχε χάσει την ζωή του.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν και διενεργούν προανάκριση. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο 65χρονος παραμένουν, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες.