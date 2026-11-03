«Αμαρτωλή» ΜΚΟ: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του Φιρινίδη και της συντρόφου του – Εντοπίστηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο

Στην δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.), του ιδρυτή της ΜΚΟ ”Παιδική Χαρά” Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της συντρόφου του Βασιλικής Μανησιώτη, προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Και οι δύο κατηγορούνται για υπεξαίρεση των 2,9 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα η Αρχή αναζητώντας ίχνη για την μεταφορά χρηματικών ποσών των κατηγορουμένων μέσω λογαριασμών pay pall, εντόπισε χρήματα στο Λουξεμβούργο, η αξία των οποίων φτάνει τα 300.000 ευρώ. Ήδη, η Αρχή έχει δέσμευση ακίνητά τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό τα χρήματα που δεσμεύονται από την Αρχή, μπορούν να τα διεκδικήσουν οι δωρητές στους οποίους ανήκουν με βάση τα σχετικά παραστατικά που έχουν στα χέρια τους, δηλαδή τα χαρτιά ή τα mail που γνωστοποιούν ότι κατέθεσαν χρήματα στην συγκεκριμένη ΜΚΟ.