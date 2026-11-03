Σέρρες: Εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη – Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον γιο του

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 36χρονου γιου του 67χρονου Γιώργου Χαντζίδη, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες την 1η Αυγούστου, εκδόθηκε πριν από λίγο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Μάλιστα, εντοπίστηκε πλήρες αποτύπωμα σφυριού ανάμεσα στα τραύματα.

Ο 36χρονος γιος ήταν εκείνος που είχε εντοπίσει νεκρό τον πατέρα του και είχε υποστηρίξει εξαρχής ότι επρόκειτο για διάρρηξη με σκοπό τη ληστεία, κάνοντας λόγο ακόμη και για πιθανούς δράστες από την περιοχή. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον είχαν θέσει από την αρχή στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς ήταν γνωστές οι κακές σχέσεις και οι συχνές προστριβές μεταξύ πατέρα και γιου.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης εξετάστηκαν καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, καθώς και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, με αναλύσεις DNA, αποτυπωμάτων και βιολογικού υλικού. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε έρευνα για πατροκτονία.