Βόμβα Τραμπ προς Νετανιάχου: «Σταματάμε τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ στο τέλος του έτους»

Νέα βόμβα έριξε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμηνύοντας ότι θα διαθέσει στρατιωτική βοήθεια ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ μέχρι του τέλος του έτους, αλλά πέραν τούτου ουδέν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Fox and Friends» του δικτύου Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «το Ισραήλ δεν έχει πλέον ανάγκη αυτή τη βοήθεια». Εν μέσω πυρών από τους Δημοκρατικούς για την στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ, που αναζωπυρώνει την πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να πει: «Ορισμένοι Δημοκρατικοί και αριστεροί πολιτικοί χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη αμερικανική χρηματοδότηση προς το Ισραήλ ως επιχείρημα για να ασκήσουν κριτική στους Ρεπουμπλικανούς».

Εξάλλου, όλες οι μετρήσεις κοινής γνώμης στις ΗΠΑ καταγράφουν ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι ιδιαιτέρως αντιδημοφιλής και συνδυάζεται με το υψηλό του κόστος, αλλά και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αύξηση της τιμής των καυσίμων.

Αναφερόμενος, λοιπόν, στην στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Όσον αφορά τις πληρωμές προς το Ισραήλ, ο Μπίμπι Νετανιάχου κι εγώ έχουμε συμφωνήσει ότι δίνουμε στο Ισραήλ 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και σταματάμε. Η συμφωνία αυτή έγινε πριν από μήνες». «Έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι, από το τέλος του τρέχοντος έτους, δεν θα καταβάλλουμε πλέον πληρωμές στο Ισραήλ. Φυσικά, θα βοηθήσουμε το Ισραήλ αν παραστεί ανάγκη», συμπλήρωσε.