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Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Πλημμύρες στη Φλόριντα ανατρέπουν την ψηφοφορία – Μεταφέρθηκαν 21 εκλογικά τμήματα

Σοβαρά προβλήματα στην εκλογική διαδικασία προκαλούν οι επικίνδυνες πλημμύρες στη Φλόριντα, όπου οι αρχές αναγκάστηκαν να μεταφέρουν 21 εκλογικά τμήματα σε άλλες τοποθεσίες σε οκτώ κομητείες λιγότερο από 24 ώρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επικαλούμενος σημαντική απειλή για την ασφάλεια των πολιτών, ενώ η πολιτειακή νομοθεσία επιτρέπει έκτακτες παρεμβάσεις για την προστασία ψηφοφόρων και εργαζομένων.

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Διεθνή Νέα

Ψηφοφόρος τοποθετεί επιστολικό ψηφοδέλτιο σε ειδική ασφαλή κάλπη στο Ντόραλ της Φλόριντα, κατά την πρόωρη ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, στις 27 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Lynne Sladky)
Ψηφοφόρος τοποθετεί επιστολικό ψηφοδέλτιο σε ειδική ασφαλή κάλπη στο Ντόραλ της Φλόριντα, κατά την πρόωρη ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, στις 27 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Lynne Sladky)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά προβλήματα στην εκλογική διαδικασία προκαλούν οι επικίνδυνες πλημμύρες στη Φλόριντα, όπου οι αρχές αναγκάστηκαν να μεταφέρουν 21 εκλογικά τμήματα σε οκτώ κομητείες.
  • Οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν με προειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών, μέτρο που επιτρέπει η νομοθεσία της πολιτείας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Η κινητοποίηση ακολουθεί την απόφαση του κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επικαλούμενος «σημαντική απειλή για την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία των κατοίκων».

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Σοβαρά προβλήματα στην εκλογική διαδικασία προκαλούν οι επικίνδυνες πλημμύρες στη Φλόριντα, όπου οι αρχές αναγκάστηκαν να μεταφέρουν 21 εκλογικά τμήματα σε άλλες τοποθεσίες, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ψηφοφόρων και των εργαζομένων. Οι αλλαγές ανακοινώθηκαν λιγότερο από 24 ώρες πριν από τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το CNN, οι έντονες πλημμύρες που πλήττουν την κεντρική Φλόριντα έχουν αναγκάσει τις εκλογικές αρχές να αναζητήσουν εναλλακτικούς χώρους ψηφοφορίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εκλογικά τμήματα συγχωνεύονται με άλλα που παραμένουν σε λειτουργία.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του υπουργού Εξωτερικών της πολιτείας, μέχρι τις 09:30 το πρωί της Τρίτης (3/11), τοπική ώρα, είχαν μεταφερθεί 21 εκλογικά τμήματα σε οκτώ κομητείες.

Πρόκειται για τις κομητείες Μπρέβαρντ, Μπρόουαρντ, Χάιλαντς, Ίντιαν Ρίβερ, Μάρτιν, Οκιτσόμπι, Παλμ Μπιτς και Σεντ Λούσι.

«Πρωτοφανείς συνθήκες» και έκτακτες αλλαγές στα εκλογικά τμήματα

Ο επικεφαλής της εκλογικής υπηρεσίας της κομητείας Μπρέβαρντ, Τιμ Μπομπάνιτς, εξήγησε ότι οι μεταφορές κρίθηκαν απαραίτητες εξαιτίας των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών.

«Για την ασφάλεια και την προστασία των εκλογικών υπαλλήλων και των ψηφοφόρων της Μπρέβαρντ, είναι απαραίτητο να μεταφερθούν ορισμένα εκλογικά τμήματα εξαιτίας αυτών των πρωτοφανών συνθηκών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν με προειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών, κάτι που κανονικά δεν προβλέπεται από τις συνήθεις διαδικασίες ενημέρωσης των ψηφοφόρων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, η νομοθεσία της Φλόριντα επιτρέπει τέτοιες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όταν δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την τήρηση των συνηθισμένων προθεσμιών ειδοποίησης.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επτά κομητείες

Η κινητοποίηση των εκλογικών αρχών ακολουθεί την απόφαση του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, να κηρύξει τη Δευτέρα (2/11) κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επτά κομητείες της πολιτείας.

Στην απόφασή του, ο κυβερνήτης επικαλέστηκε «σημαντική απειλή για την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία των κατοίκων» σε περιοχές της Φλόριντα.

Οι πλημμύρες δημιουργούν έτσι πρόσθετες δυσκολίες κατά την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προσαρμόζουν τις τοποθεσίες ψηφοφορίας στις έκτακτες συνθήκες.

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