Εντυπωσιακά βίντεο: Κεραυνός χτύπησε ουρανοξύστη στην Κωνσταντινούπολη και βγήκε καπνός από το αλεξικέραυνο

Κεραυνός έπληξε ουρανοξύστη του Χρηματοοικονομικού Κέντρου της Κωνσταντινούπολης στην περιοχή Ατασεχίρ κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας.

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Διεθνή Νέα

Κεραυνός, ουρανοξύστη, Κωνσταντινούπολη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κεραυνός έπληξε ουρανοξύστη του Χρηματοοικονομικού Κέντρου της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή Ατασεχίρ, κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας το βράδυ της Δευτέρας.
  • Ο κεραυνός έπεσε στην οροφή του κτιρίου, προκαλώντας την εμφάνιση καπνού από το αλεξικέραυνο του συγκροτήματος.
  • Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε συσσώρευση υδάτων και προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για τυχόν ζημιές.

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Κεραυνός έπληξε ουρανοξύστη του Χρηματοοικονομικού Κέντρου της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή Ατασεχίρ, στην ασιατική πλευρά της πόλης, κατά τη διάρκεια της ισχυρής καταιγίδας που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου και εντάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο κεραυνός έπεσε στην οροφή του κτιρίου, την ώρα που διαδοχικές αστραπές φώτιζαν τον ουρανό της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας την εμφάνιση καπνού από το αλεξικέραυνο του συγκροτήματος.

Δείτε τα εντυπωσιακά βίντεο:

 

 

 

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε συσσώρευση υδάτων σε δρόμους και σοκάκια διαφόρων συνοικιών της Κωνσταντινούπολης, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιών από την πτώση του κεραυνού.

Το Χρηματοοικονομικό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές υποδομές της Τουρκίας και φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, τα κεντρικά γραφεία κρατικών τραπεζών. Το συγκρότημα εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2023 και προβάλλεται από την τουρκική κυβέρνηση ως βασικό μέρος της στρατηγικής της για την ανάδειξη της Κωνσταντινούπολης σε διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο.

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