Binance: Χάκερ άρπαξαν δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ψεύτικης συνέντευξης για δουλειά – Πώς αξιοποίησαν την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χάκερ εκμεταλλεύτηκαν μια εικονική συνέντευξη για δουλειά προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή εργαζομένου και στα εσωτερικά συστήματα της Binance, οδηγώντας στην κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μέσω της παραβίασης αυτής, οι δράστες χρησιμοποίησαν εσωτερικό εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης για να ελέγξουν ψηφιακά πορτοφόλια του ανταλλακτηρίου. Ως απάντηση, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση επενδύσεων σε συστήματα κυβερνοασφάλειας με AI και τη δημιουργία σχετικού ερευνητικού ταμείου.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χάκερ χρησιμοποίησαν μια εικονική συνέντευξη για δουλειά προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα της Binance, αφαιρώντας κρυπτονομίσματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.
  • Μέσω της πρόσβασης αυτής, οι δράστες αξιοποίησαν εσωτερικό εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας για να αποκτήσουν τον έλεγχο των ψηφιακών πορτοφολιών της.
  • Μετά την κυβερνοεπίθεση, η Binance ανακοίνωσε ότι αυξάνει τις επενδύσεις της σε συστήματα εντοπισμού απειλών με ΑΙ και σχεδιάζει ταμείο έρευνας για την κυβερνοασφάλεια.

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Μια εικονική συνέντευξη για δουλειά χρησιμοποίησαν χάκερ για να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα της Binance, πραγματοποιώντας κυβερνοεπίθεση που οδήγησε στην κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.

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Όπως μεταδίδει το φινλανδικό δίκτυο Yle, η Binance αποκάλυψε ότι οι δράστες αξιοποίησαν μια προσχηματική διαδικασία πρόσληψης για να αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή εργαζομένου της εταιρείας κατά την κυβερνοεπίθεση της περασμένης εβδομάδας.

Μέσω της πρόσβασης αυτής, οι χάκερ κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν ένα εσωτερικό εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης της Binance, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, τους επέτρεψε να αποκτήσουν τον έλεγχο των ψηφιακών πορτοφολιών της και να αφαιρέσουν κρυπτονομίσματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Τα νέα μέτρα ασφαλείας μετά την κυβερνοεπίθεση

Με ανακοίνωσή της την Τρίτη (3/11), η Binance γνωστοποίησε ότι πρόκειται να αυξήσει τις επενδύσεις της σε συστήματα εντοπισμού κυβερνοαπειλών με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, σχεδιάζει τη δημιουργία ταμείου έρευνας για την κυβερνοασφάλεια, σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μέρος της αντίδρασης της Binance στην κυβερνοεπίθεση, κατά την οποία οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την πρόσβαση στον υπολογιστή ενός εργαζομένου για να παραβιάσουν τα εσωτερικά συστήματα της εταιρείας.

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