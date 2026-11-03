Binance: Χάκερ άρπαξαν δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ψεύτικης συνέντευξης για δουλειά – Πώς αξιοποίησαν την Τεχνητή Νοημοσύνη

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Μια εικονική συνέντευξη για δουλειά χρησιμοποίησαν χάκερ για να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα της Binance, πραγματοποιώντας κυβερνοεπίθεση που οδήγησε στην κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.

Όπως μεταδίδει το φινλανδικό δίκτυο Yle, η Binance αποκάλυψε ότι οι δράστες αξιοποίησαν μια προσχηματική διαδικασία πρόσληψης για να αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή εργαζομένου της εταιρείας κατά την κυβερνοεπίθεση της περασμένης εβδομάδας.

Μέσω της πρόσβασης αυτής, οι χάκερ κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν ένα εσωτερικό εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης της Binance, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, τους επέτρεψε να αποκτήσουν τον έλεγχο των ψηφιακών πορτοφολιών της και να αφαιρέσουν κρυπτονομίσματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα νέα μέτρα ασφαλείας μετά την κυβερνοεπίθεση

Με ανακοίνωσή της την Τρίτη (3/11), η Binance γνωστοποίησε ότι πρόκειται να αυξήσει τις επενδύσεις της σε συστήματα εντοπισμού κυβερνοαπειλών με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, σχεδιάζει τη δημιουργία ταμείου έρευνας για την κυβερνοασφάλεια, σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μέρος της αντίδρασης της Binance στην κυβερνοεπίθεση, κατά την οποία οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την πρόσβαση στον υπολογιστή ενός εργαζομένου για να παραβιάσουν τα εσωτερικά συστήματα της εταιρείας.