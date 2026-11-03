Ουκρανία: 38 νεκροί και 158 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Χτύπησαν νοσοκομεία στο Ντνίπρο, 48 αγνοούμενοι στη Ζαπορίζια

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Τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 158 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, ενώ η Μόσχα εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και αστικών περιοχών. Στο Ντνίπρο, ρωσικός πύραυλος έπληξε το πρωί της Τρίτης (3/11) κτίρια υγειονομικών εγκαταστάσεων, προκαλώντας δύο θανάτους και 20 τραυματισμούς. Την ίδια ώρα, στους 31 αυξήθηκαν οι νεκροί από τον βομβαρδισμό σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιφέρεια Ζαπορίζια, με άλλους 48 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες επιθέσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές, νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει νέες διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στα σημεία των βομβαρδισμών.

Ντνίπρο: Δύο νεκροί και 20 τραυματίες – Καταστράφηκε μονάδα παρηγορητικής φροντίδας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που έπληξε το Ντνίπρο το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα.

Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν βρίσκονται κτίρια ιατρικού κέντρου και ένα από τα νοσοκομεία της πόλης.

Ο Χάνζα ανέφερε ότι σχεδόν 100 άνθρωποι νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο την ώρα της επίθεσης, διευκρινίζοντας ότι κανένας από τους ασθενείς ή το ιατρικό προσωπικό δεν τραυματίστηκε.

Ωστόσο, ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταστροφές σε μονάδα παρηγορητικής φροντίδας για ασθενείς σε τελικό στάδιο ανίατων νοσημάτων, η οποία, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Ντνίπρο, Μπόρις Φιλάτοφ, καταστράφηκε από τον βομβαρδισμό.

Περίπου 50 ασθενείς, μεταξύ των οποίων και άνθρωπος ηλικίας 90 ετών, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε άλλο νοσοκομείο.

Ο Φιλάτοφ εξήγησε ότι οι θάλαμοι είχαν ανακαινιστεί μόλις πρόσφατα και ότι η μονάδα ήταν μία από τις ελάχιστες που παρείχαν εξειδικευμένη φροντίδα σε ηλικιωμένους, τόσο κατοίκους του Ντνίπρο όσο και ανθρώπους που είχαν εγκαταλείψει κατεχόμενες περιοχές ή πόλεις κατεστραμμένες από τον πόλεμο.

«Τώρα όλα αυτά καταστράφηκαν από έναν ρωσικό πύραυλο», έγραψε ο δήμαρχος στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 20 κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν μερικώς από την πρωινή επίθεση.

Στην ευρύτερη περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ αναφέρθηκαν ακόμη τέσσερις τραυματίες από επιθέσεις του προηγούμενου 24ώρου.

Update Dnipro! Unfortunately, the body of a civilian man was retrieved from the rubble of the destroyed apartment building by this morning russian terrorist attack 😡! The number of injured civilians has now increased to 17! @IntlCrimCourt https://t.co/qdpriEJ1nr — Clown (@DanaSLJL) November 3, 2026

Ζαπορίζια: Στους 31 οι νεκροί από τον βομβαρδισμό σε σχολείο – Αγνοούνται 48 άνθρωποι

Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης στον οικισμό Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, όπου τη Δευτέρα (2/11) ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν διαδοχικούς βομβαρδισμούς εναντίον περιοχής στην οποία λειτουργούσε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με τον ασκούντα καθήκοντα περιφερειάρχη, Μιχάιλο Σεμίκιν, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ άλλοι 48 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο νεότερος απολογισμός είναι σημαντικά βαρύτερος από την αρχική ενημέρωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τη Δευτέρα είχε αναφέρει 18 νεκρούς.

Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει πέντε τραυματίες έως τις 22:00 της 2ας Νοεμβρίου.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται δύο διασώστες και τέσσερις αστυνομικοί, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Ukrainian authorities released footage of the aftermath of a Russian bombing of a school in a village in the Zaporizhzhia region which killed at least 26 people. https://t.co/9y8NV5JNJj — ABC News (@ABC) November 3, 2026

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι το πρώτο κύμα ρωσικών αεροπορικών βομβών έπληξε τον οικισμό το πρωί της Δευτέρας, μεταξύ άλλων και σχολείο όπου διανεμόταν τακτικά ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους.

Ακολούθησε, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, δεύτερο κύμα επίθεσης με εννέα ακόμη βόμβες εναντίον καταφυγίου, στο οποίο είχαν αναζητήσει προστασία άνθρωποι μετά τον αρχικό βομβαρδισμό.

Όπως ανέφερε ο Σεμίκιν, στο δεύτερο πλήγμα χρησιμοποιήθηκε βόμβα FAB-3000, βάρους τριών τόνων, η οποία περιέχει σχεδόν ενάμιση τόνο εκρηκτικών.

«Μετά από απευθείας πλήγμα, η τσιμεντένια κατασκευή του υπόγειου κέντρου κατέρρευσε», δήλωσε.

Η Κομισουβάχα βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ζαπορίζια και μόλις 20 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου.

Σε διαφορετική ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Ζαπορίζια τραυματίστηκε μία γυναίκα ηλικίας 71 ετών.

💣 Russian aviation carried out a strike using a FAB-3000 aerial bomb on a temporary deployment site of Ukrainian Armed Forces personnel in Kamyshevakha, Zaporizhzhia region. https://t.co/qXrA7JNyK2 — Military Summary (@MilitarySummary) November 3, 2026

Μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και 289 drones

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα προς την Τρίτη μία ακόμη μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν 59 πυραύλους κρουζ και 289 επιθετικά drones, καθώς και βαλλιστικούς πυραύλους τύπου Iskander-M, βορειοκορεατικούς KN-23 και πυραύλους Zircon.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε αργότερα ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν ήταν 17.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους, 49 πυραύλους κρουζ και 257 drones.

Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις περιφέρειες Κιέβου, Χαρκόβου, Ντνιπροπετρόφσκ και Βινίτσα.

Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές σε εννέα περιφέρειες

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και υποσταθμούς σε εννέα περιφέρειες της χώρας.

Πρόκειται για τις περιφέρειες Οδησσού, Τσερκάσι, Ζιτόμιρ, Βινίτσα, Χαρκόβου, Ντνιπροπετρόφσκ, Τσερνίβτσι, Τσερνίχιβ και Ρίβνε.

«Οι έκτακτες και οι προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης συνεχίζονται σε πολλές πόλεις και κοινότητες», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε νέα έκκληση προς τους δυτικούς συμμάχους για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.

«Πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία να προστατεύσει τον ουρανό της. Διαφορετικά, η Ρωσία δεν θα σταματήσει ποτέ τις πυραυλικές επιθέσεις της», τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη μιας αξιόπιστης ειρήνης.

Χάρκοβο: 114 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Ιδιαίτερα βαρύς είναι ο απολογισμός και στην περιφέρεια Χαρκόβου, όπου 114 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ, 64 από τους τραυματίες καταγράφηκαν στην ίδια την πόλη του Χαρκόβου, όπου οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων και ιατρική εγκατάσταση.

Ο μεγάλος αριθμός τραυματιών στην περιοχή συνέβαλε καθοριστικά στον συνολικό απολογισμό των 158 τραυματιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Ukrainian city of Kherson continues to suffer from Russian shelling and drone attacks Drone footage shows destroyed buildings and deserted streets in Kherson. The city has been subjected to Russian shelling and drone attacks for years. — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2026

Ντονέτσκ, Χερσώνα και Σούμι: Νέοι νεκροί και τραυματίες

Στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια Χερσώνας, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν λίγο μετά τη λήξη της προσωρινής εκεχειρίας στη νότια Ουκρανία, η οποία είχε συμφωνηθεί για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης εκατοντάδων κατοίκων από την κατεχόμενη πόλη Ολέσκι.

Στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι, ένας άνδρας ηλικίας 63 ετών σκοτώθηκε και μία γυναίκα ηλικίας 61 ετών τραυματίστηκε από ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές σε πολιτικές υποδομές, ενώ οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης των ζημιών στις πληγείσες περιοχές.