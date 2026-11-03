Πολιτικό θρίλερ στην Άιοβα: Ιστορική μάχη για Κυβερνήτη και Γερουσιαστή – Ο «πονοκέφαλος» των Ρεπουμπλικανών και το «διαιρεμένο ψηφοδέλτιο»

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Σε αχαρτογράφητα νερά εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό στην Άιοβα των ΗΠΑ, καθώς οι κεντρικές θέσεις της πολιτειακής ηγεσίας παραμένουν ορθάνοιχτες μετά την απόφαση της Ρεπουμπλικανής Κιμ Ρέινολντς (κυβερνήτης) και της Τζόνι Ερνστ (γερουσιαστής) να μην διεκδικήσουν την επανεκλογή τους.

Αν και οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τον πλήρη έλεγχο της πολιτειακής κυβέρνησης και κατέχουν το σύνολο των εδρών της Άιοβα στο Κογκρέσο, το ταυτόχρονο κενό στις θέσεις των δύο κορυφαίων αξιωμάτων προσφέρει στους Δημοκρατικούς μια σπάνια ευκαιρία να προσελκύσουν ψηφοφόρους που αναζητούν νέα κατεύθυνση, εν μέσω των αυξημένων τιμών στα τρόφιμα και τα καύσιμα, των απωλειών θέσεων εργασίας στη μεταποίηση, της κρίσης στον αγροτικό τομέα και των αυξανόμενων ποσοστών καρκίνου στην πολιτεία.

Μονομαχία για τη θέση του Κυβερνήτη

Στη μάχη για την κυβερνητική θέση, ο Δημοκρατικός Ρομπ Σαντ -ο πολιτειακός ελεγκτής και ο μόνος Δημοκρατικός που κατέχει αιρετό αξίωμα σε επίπεδο πολιτείας- αναμετράται με τον Ρεπουμπλικανό Ζακ Λαν.

Ο Λαν, ένας νέος πολιτικός, προκάλεσε έκπληξη ακόμη και στο ίδιο του το κόμμα όταν επικράτησε στις εσωκομματικές κάλπες ενός βουλευτή που είχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η σκληρή κούρσα για τη Γερουσία

Για την έδρα της Γερουσίας των ΗΠΑ, η αναμέτρηση διεξάγεται ανάμεσα στον Δημοκρατικό Τζος Τούρεκ και τη Ρεπουμπλικανή Άσλεϊ Χίνσον.

Η Χίνσον, εν ενεργεία βουλευτής με τη στήριξη του Τραμπ, έχει επιχειρήσει να καθησυχάσει τους ψηφοφόρους διαβεβαιώνοντας ότι θα προβάλει αντιστάσεις όταν οι πολιτικές του Αμερικανού Προέδρου δεν είναι ευνοϊκές για την Άιοβα.

Απέναντί της, ο Τζος Τούρεκ, πολιτειακός νομοθέτης, έλαβε τη στήριξη του Μπαράκ Ομπάμα — του τελευταίου Δημοκρατικού υποψηφίου για ομοσπονδιακό αξίωμα που κέρδισε την Άιοβα, πριν ο Τραμπ επικρατήσει στις τρεις τελευταίες προεδρικές εκλογές.

Οι ανησυχίες των Ρεπουμπλικανών

Καθώς η εκλογική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, τα στελέχη των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσιγκτον εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία ότι η μάχη για την κυβερνητική θέση κλίνει προς τους Δημοκρατικούς, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά και την εξαιρετικά αμφίρροπη κούρσα της Γερουσίας.

Στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θεωρούν ότι η υποψήφια τους για τη Γερουσία, Άσλεϊ Χίνσον, διαχειρίστηκε το δύσκολο περιβάλλον των ενδιάμεσων εκλογών καλύτερα από σχεδόν κάθε άλλον υποψήφιό τους πανεθνικά, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες να κρατήσει την έδρα σε ρεπουμπλικανικά χέρια.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά τον υποψήφιο κυβερνήτη τους, Ζακ Λαν, να υπολείπεται του Δημοκρατικού Ρομπ Σαντ.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα πρόσθετο «εμπόδιο» για τη Χίνσον, η οποία ήδη έρχεται αντιμέτωπη με τη φθίνουσα δημοφιλία του Τραμπ και τις πιέσεις που δέχονται οι κάτοικοι της Άιοβα από τους δασμούς, τις εισαγωγές βοείου κρέατος και τις αυξημένες τιμές του ντίζελ.

Το «κλειδί» του διαιρεμένου ψηφοδελτίου

Υπό αυτά τα δεδομένα, οι Ρεπουμπλικανοί προεξοφλούν ότι για να επικρατήσει η Χίνσον, θα απαιτηθεί ένας σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων της Άιοβα να επιλέξει «διαιρεμένο ψηφοδέλτιο», ψηφίζοντας εκείνη για τη Γερουσία και τον Σαντ για Κυβερνήτη.

«Η μάχη για τη θέση του Κυβερνήτη δεν φαίνεται καλή για εμάς», δήλωσε στο CNN Ρεπουμπλικανός αναλυτής που εμπλέκεται στενά στις προεκλογικές προσπάθειες για τη διατήρηση της πλειοψηφίας στη Γερουσία.

«Οπότε το ερώτημα συμπυκνώνεται στο πόσους ψηφοφόρους με διαιρεμένο ψηφοδέλτιο θα δούμε στην κάλπη».