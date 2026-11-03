Σκληρή επίθεση Τραμπ στον Δημοκρατικό Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ: «Μισεί Εβραίους, μαύρους και λευκούς – Μόνο ηλίθιοι θα τον ψήφιζαν»

Σε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Δημοκρατικού υποψηφίου για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, προχώρησε ανήμερα των εκλογών ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας βαριές κατηγορίες περί μίσους κατά συγκεκριμένων εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αξιοποίησε την πλατφόρμα του Truth Social για να επιτεθεί εκ νέου στον Ελ-Σαγέντ, ισχυριζόμενος ότι τρέφει βαθύ μίσος για τους Εβραίους, τους Αфроαμερικανούς, αλλά και τους λευκούς.

«Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ μισεί τους Εβραίους και μισεί τους Μαύρους. Μη νιώθετε άσχημα, μισεί επίσης και τους Λευκούς», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι «μόνο οι ηλίθιοι» θα ψήφιζαν τον Ελ-Σαγέντ, τον οποίο κατηγόρησε ότι «Σίγουρα, 100%, θα σας καταστρέψει».

Η μάχη για την έδρα της Γερουσίας στο Μίσιγκαν –μεταξύ του Ελ-Σαγέντ και του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς– εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα αμφίρροπη και σκληρή αναμέτρηση, η οποία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τον έλεγχο του σώματος.

Το πολιτικό σκηνικό αναταράχθηκε την περασμένη εβδομάδα από μια απροσδόκητη κίνηση: η Δημοκρατική βουλευτής Χέιλι Στίβενς στήριξε ανοιχτά τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλο εις βάρος του Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη συνάδελφο της Στίβενς στη Βουλή, Ντέμπι Ντίνγκελ, η παρέμβαση αυτή φέρνει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει η Στίβενς, «συσπειρώνοντας δυναμικά πολλές κοινότητες» υπέρ του.

Μπορεί να κερδίσει ο Ρότζερς;

Οι Ρεπουμπλικανοί επέλεξαν να χρίσουν ξανά υποψήφιο τον Μάικ Ρότζερς μετά την οριακή του ήττα το 2024, όταν η τότε βουλευτής Ελίσα Σλότκιν είχε επικρατήσει παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει το Μίσιγκαν με διαφορά μεγαλύτερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας.

Ο Ρότζερς, άλλοτε σχολιαστής του CNN που ασκούσε κριτική στον Τραμπ, έχει ευθυγραμμιστεί στενά με τον Αμερικανό Πρόεδρο τα τελευταία χρόνια, σημειώνει το Associated Press.

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε πριν από δύο χρόνια, ο Ρότζερς δεν αντιμετώπισε καμία αξιόμαχη εσωκομματική αμφισβήτηση από τους Ρεπουμπλικανούς σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο, γεγονός που του επέτρεψε να περάσει μήνες συγκεντρώνοντας χρήματα και προετοιμαζόμαστε για τις γενικές εκλογές, την ώρα που οι Δημοκρατικοί εξουθενώνονταν σε μια πολυέξοδη και διχαστική εσωκομματική διαδικασία.

Ωστόσο, το πολιτικό περιβάλλον έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις.

Ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται, ενώ το καθημερινό κόστος ζωής —ιδίως στα καύσιμα— παραμένει υψηλό. Παράλληλα, ο Τραμπ έχει εξαπολύσει εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά, έναν παραδοσιακό οικονομικό εταίρο του Μίσιγκαν.

Αντί να προβάλλει τα επιτεύγματα των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο και στον Λευκό Οίκο, ο Ρότζερς έχει επικεντρωθεί περισσότερο στις επιθέσεις κατά του Ελ-Σαγέντ, παρότι έχει πραγματοποιήσει κοινές προεκλογικές εμφανίσεις με τον Τραμπ.

Ως πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος έχτισε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του γύρω από την εθνική ασφάλεια, ο Ρότζερς αναγκάστηκε να διαχειριστεί την αντιδημοφιλή εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν, διατηρώντας παράλληλα τη στενή του συμμαχία με τον Τραμπ.

«Ο πόλεμος με το Ιράν πρέπει να τελειώσει, και μάλιστα γρήγορα», είχε γράψει χαρακτηριστικά ο Ρότζερς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Σεπτέμβριο.