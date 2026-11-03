Τραμπ στους Αμερικανούς ψηφοφόρους: «Κάντε σαν να είμαι εγώ στο ψηφοδέλτιο» – Η ασυνήθιστη στρατηγική για τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά επανειλημμένα από τους Αμερικανούς να ψηφίσουν σαν να διεκδικεί ο ίδιος την εκλογή του, επιχειρώντας να μετατρέψει τις ενδιάμεσες εκλογές σε προσωπική αναμέτρηση ώστε οι Ρεπουμπλικανοί να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να μεταφέρει τον ενθουσιασμό των ψηφοφόρων του 2024 στους υποψηφίους του κόμματος, παρότι το όνομά του δεν βρίσκεται στα ψηφοδέλτια. Παράλληλα, προσπαθεί να ανατρέψει την ιστορική παράδοση που θέλει το κόμμα που ελέγχει τον Λευκό Οίκο να υφίσταται σημαντικές εκλογικές απώλειες στις ενδιάμεσες κάλπες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Να ψηφίσουν σαν να διεκδικεί ο ίδιος την εκλογή του ζητά από τους Αμερικανούς ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την προτροπή: «Κάντε σαν να είμαι εγώ στο ψηφοδέλτιο».
  • Η ασυνήθιστη αυτή στρατηγική επιχειρεί να προσδώσει εθνικό χαρακτήρα στις τοπικές αναμετρήσεις, αξιοποιώντας την προσωπική του απήχηση υπέρ των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.
  • Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου και να ανατρέψει την ιστορική τάση που θέλει το κυβερνών κόμμα να υφίσταται σημαντικές απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Να ψηφίσουν σαν να διεκδικεί ο ίδιος την εκλογή του ζητά επανειλημμένα από τους Αμερικανούς ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να μετατρέψει τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου σε μια προσωπική αναμέτρηση, παρότι το όνομά του δεν βρίσκεται στα ψηφοδέλτια. Με τη στρατηγική αυτή, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους που τον οδήγησαν στη νίκη το 2024 και να ενισχύσει τις πιθανότητες των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του BBC, ο Τραμπ έχει επαναλάβει σχεδόν σε κάθε προεκλογική συγκέντρωση των τελευταίων εβδομάδων και μηνών την ίδια χαρακτηριστική προτροπή:

«Κάντε σαν να είμαι εγώ στο ψηφοδέλτιο»

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του BBC στον Λευκό Οίκο, Μπερντ Ντεμπίσμαν Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί ουσιαστικά να επαναλάβει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2024, όταν η προσωπική αφοσίωση εκατομμυρίων ψηφοφόρων προς το πρόσωπό του, σε συνδυασμό με τη δυσαρέσκεια για τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τους Δημοκρατικούς, συνέβαλαν στην επιστροφή των Ρεπουμπλικανών στον Λευκό Οίκο και στον έλεγχο του Κογκρέσου.

Η προσπάθεια να μετατρέψει τις τοπικές εκλογές σε προσωπική αναμέτρηση

Η στρατηγική του Τραμπ χαρακτηρίζεται ασυνήθιστη, καθώς επιχειρεί να προσδώσει εθνικό χαρακτήρα σε χιλιάδες εκλογικές αναμετρήσεις που διεξάγονται σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο.

Παρότι ο ίδιος δεν είναι υποψήφιος, επιδιώκει να αξιοποιήσει την προσωπική του απήχηση ώστε να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του υπέρ των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

Όπως σημειώνει το BBC, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να υπολογίζει ότι ο ενθουσιασμός των ψηφοφόρων για το πρόσωπό του θα μεταφερθεί και στους υποψηφίους του κόμματός του.

Παράλληλα, επιχειρεί να ανατρέψει μια ιστορική τάση της αμερικανικής πολιτικής, την οποία έχει αναγνωρίσει και ο ίδιος: τα κόμματα που ελέγχουν τον Λευκό Οίκο συχνά υφίστανται σημαντικές εκλογικές απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η διαφορά, ωστόσο, σε σχέση με το 2024 είναι ουσιαστική. Αυτή τη φορά ο Τραμπ δεν διεκδικεί προσωπικά την ψήφο των Αμερικανών, αλλά καλεί τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους ως προέκταση της δικής του πολιτικής παρουσίας.

Όπως επισημαίνει το βρετανικό δίκτυο, η επιτυχία αυτής της τακτικής θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον η προσωπική δημοτικότητα του Τραμπ μπορεί να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους ακόμη και όταν ο ίδιος απουσιάζει από το ψηφοδέλτιο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ