Κατέρρευσε οροφή σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κεραμεικό – ΦΩΤΟ

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Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Αθήνα, μετά την κατάρρευση οροφής κτιρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία, που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Κεραμεικού με την Μεγάρων. Περίπου στις 4 το μεσημέρι της Τρίτης (3/11) κατέρρευσε τμήμα της τοιχοποιίας του σπιτιού, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, που επιχειρούν για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων.

Επί τόπου βρίσκονται, επίσης, δυνάμεις της ΕΛΑΣ. ενώ κινητοποιήθηκε και ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών, εφόσον απαιτηθεί.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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