Ημαθία: Βαρύτερη ποινή στον μεθυσμένο οδηγό που παρέσυρε και σκότωσε την 15χρονη – Ανατράπηκε η απόφαση για το ελαφρυντικό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών και 7 μηνών καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο 32χρονος οδηγός που τον Οκτώβριο του 2022 παρέσυρε και σκότωσε μία 15χρονη κοπέλα, ενώ τραυμάτισε σοβαρά την 11χρονη τότε αδελφή της και τη μητέρα τους, στην Παλαιόχωρα στην Ημαθία. Ο κατηγορούμενος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και με υπερβολική ταχύτητα.

Η νέα απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε μετά την αναίρεση της προηγούμενης από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος έκρινε ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς του κατηγορουμένου. Το συγκεκριμένο ελαφρυντικό είχε αναγνωριστεί στην αρχική δίκη, τον Ιανουάριο του 2025, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 12 ετών και 5 μηνών.

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, η υπόθεση επέστρεψε στο ίδιο δικαστήριο, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου αποκλειστικά το ζήτημα του ελαφρυντικού και όχι η ουσία της υπόθεσης. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, με διαφορετική σύνθεση, συντάχθηκε με την κρίση του ανώτατου δικαστηρίου και δεν αναγνώρισε το ελαφρυντικό, επιβάλλοντας στον 32χρονο τη νέα, αυξημένη συνολική ποινή των 20 ετών και 7 μηνών.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο καταδικασθείς επέστρεψε στις φυλακές. Κατά την απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, εξέφρασε τη μεταμέλειά του για το περιστατικό, λέγοντας: «Ζητώ μία μεγάλη συγγνώμη, μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω».

Το χρονικό του δυστυχήματος στην Παλαιόχωρα

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2022, όταν ο 32χρονος, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε μία μητέρα και τις δύο ανήλικες κόρες της, οι οποίες κινούνταν πεζή στην άκρη του δρόμου στην Παλαιόχωρα Ημαθίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το αυτοκίνητο κινούνταν με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 90 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ο οδηγός φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς πριν από τη σύγκρουση.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η 15χρονη να εκτιναχθεί σε απόσταση περίπου 32 μέτρων από το σημείο της παράσυρσης και να τραυματιστεί θανάσιμα. Η μικρότερη αδελφή της, η οποία ήταν τότε 11 ετών, καθώς και η μητέρα τους τραυματίστηκαν βαριά.

Εγκατέλειψε τις τραυματισμένες γυναίκες και παρουσιάστηκε στον ανακριτή λίγες ημέρες αργότερα

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση είχε και το γεγονός ότι ο οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος, αφήνοντας τις τρεις τραυματισμένες γυναίκες χωρίς βοήθεια.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι αποχώρησε επειδή είχε τραυματιστεί και ότι στη συνέχεια απευθύνθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Τελικά, λίγες ημέρες μετά το τροχαίο, παρουσιάστηκε ενώπιον του ανακριτή Βέροιας, όπου απολογήθηκε για την υπόθεση. Μετά την απολογία του αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του.

Πυροβολισμοί στο σπίτι του κατηγορουμένου μετά το τραγικό περιστατικό

Το δυστύχημα είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση και οργή στην τοπική κοινωνία της Παλαιόχωρας, με το κλίμα στην περιοχή να παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο τις ημέρες που ακολούθησαν.

Ενδεικτικό της έντασης που επικράτησε ήταν και το περιστατικό κατά το οποίο άγνωστα άτομα, επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο, πυροβόλησαν με καραμπίνα προς το σπίτι του 32χρονου κατηγορουμένου.

Από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.