Κατερίνα Καινούργιου: Το όνειρο με την εκπομπή για τις πλαστικές επεμβάσεις που την έκανε να ξυπνήσει κλαίγοντας

Ένα ασυνήθιστο όνειρο, το οποίο την αναστάτωσε και την έκανε να ξυπνήσει με κλάματα, αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τρίτης (3/11) μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους συνεργάτες της όσα είδε στον ύπνο της, με πρωταγωνιστή τον διευθυντή προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού. Όπως περιέγραψε, εκείνος την κάλεσε προκειμένου να συζητήσουν την ανανέωση του συμβολαίου της, ωστόσο η συζήτηση είχε μια απρόσμενη εξέλιξη.

«Είδα ένα όνειρο και ξύπνησα με κλάματα»

«Είδα ένα όνειρο και ξύπνησα με κλάματα. Με φώναξε ο διευθυντής προγράμματος και μου είπε ότι θέλει να ανανεώσουμε το συμβόλαιό μου. Με πάει σε κάτι πλατό και μου ζητάει να υπογράψω. Εγώ υπογράφω πρώτα χωρίς να δω και μου λέει δεν θα κάνεις πρωινό, θα κάνεις μια άλλη εκπομπή. Μου είπε ότι θα κάνω μια εκπομπή με πλαστικές», αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι, σύμφωνα με το σενάριο του ονείρου της, η νέα εκπομπή θα προϋπέθετε να κάνει η ίδια κάθε εβδομάδα και μία διαφορετική πλαστική επέμβαση. Η ιδέα αυτή την προβλημάτισε έντονα, καθώς, όπως είπε, αισθανόταν ότι είχε ήδη προχωρήσει στις αλλαγές που επιθυμούσε και πλέον ήθελε ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα.

«Μου είπε ότι θα έπρεπε κάθε εβδομάδα να κάνω και από μια νέα πλαστική. Εγώ σκεφτόμουν φτάνει, ό, τι έχω κάνει, το έχω κάνει, τώρα θέλω κάτι πιο natural. Του λέω ότι δεν θα ήθελα να κάνω αυτή την εκπομπή και μου έλεγε δεν γίνεται τώρα, το έχει υπογράψει. Να κλαίω ασταμάτητα στο όνειρο. Ευτυχώς ξύπνησα μετά από λίγο», περιέγραψε.

Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχτηκε ότι το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου της την απασχολεί αυτή την περίοδο, εκτιμώντας ότι ίσως αυτός να ήταν ο λόγος που είδε το συγκεκριμένο όνειρο. Ωστόσο, όπως τόνισε, στην πραγματικότητα θα αντιμετώπιζε διαφορετικά μια τέτοια πρόταση, καθώς δεν θα δίσταζε να εκφράσει την αντίθεσή της.

«Γενικά το σκέφτομαι το συμβόλαιό μου, αλλά μου φάνηκε περίεργο που είδα κάτι τέτοιο στον ύπνο μου και που με ήθελε για μια τέτοια εκπομπή. Στον ξύπνιο μου θα του απάνταγα “μα έχω κάνει τα πάντα, τι άλλο να κάνω;”. Στον ύπνο μου όμως, δεν του απάντησα σωστά, έκλαιγα», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.