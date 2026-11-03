ΕΡΤ: «Προχωρήσαμε στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται» – Η ανακοίνωση μετά τον σάλο για την εμφάνιση του καταδικασμένου Χρυσαυγίτη, Παναγιώτη Ηλιόπουλου

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΡΤ μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την εμφάνιση του καταδικασμένου Χρυσαυγίτη, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, στην εκπομπή «Newsroom» ως θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Η δημόσια ραδιοτηλεόραση έκανε λόγο για απαράδεκτη αβλεψία και αστοχία στη δημοσιογραφική διαχείριση, εκφράζοντας τη λύπη της για το περιστατικό. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι προχώρησε άμεσα στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται, τονίζοντας πως η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών παραμένει αδιαπραγμάτευτη αρχή.

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Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ΕΡΤ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΡΤ μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την εμφάνιση του καταδικασμένου Χρυσαυγίτη, Παναγιώτη Ηλιόπουλου στην εκπομπή «Newsroom», όπου και μίλησε ως θύμα της ΜΚΟ, «Παιδική Χαρά».
  • Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.
  • Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο».

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Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΡΤ μετά και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την εμφάνιση του καταδικασμένου Χρυσαυγίτη, Παναγιώτη Ηλιόπουλου στην εκπομπή «Newsroom», όπου και μίλησε ως θύμα της ΜΚΟ, «Παιδική Χαρά».

ΕΡΤ: Αντιδράσεις για την εμφάνιση του καταδικασμένου Χρυσαυγίτη, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, σε εκπομπή ως «θύμα» της ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη

Η ΕΡΤ τονίζει «με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews,:

«Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο».

 

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