Κακοκαιρία Agneta: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα βρίσκονται στο «κόκκινο» μέχρι το απόγευμα

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Η κακοκαιρία Agneta εξακολουθεί να «δείχνει τα δόντια της» με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί το μεσημέρι της Τρίτης (3/11), σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα.

Η κακοκαιρία που έλαβε το όνομά της από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επηρεάζει τη χώρας μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως σήμερα Τρίτη (03-11-2026) το απόγευμα κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (03-11-2026)

α. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος) έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Δείτε την εξέλιξη των φαινομένων στην περιοχή που βρίσκεστε – Εικόνα από Δορυφόρο