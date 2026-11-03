Δίκη για τα Τέμπη: «Ήμουν κάτω από μία λίμνη αίματος – Έσπασα αυχένα και σπονδυλική στήλη» κατέθεσε η Ντίνα Μαγδαλιανίδη

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της Ντίνας Μαγδαλιανίδη, πολυτραυματία επιβάτιδας του δεύτερου βαγονιού, στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η μάρτυρας κατέθεσε καθιστή.

«Δεν είχα ξαναταξιδέψει με τρένο»

Η Ντίνα Μαγδαλιανίδη είπε ότι είχε κάνει κράτηση για το πρωινό δρομολόγιο, αλλά λόγω προβλήματος με την κάρτα δεν ολοκληρώθηκε και κατέληξε στο δρομολόγιο των 19:20. Δεν είχε ξαναταξιδέψει με τρένο. Αρχικά επρόκειτο να καθίσει σε θέση δίπλα στο παράθυρο, αλλά την παραχώρησε σε οικογένεια με ένα κοριτσάκι, που κατέβηκε στη Λάρισα. Εκεί ανέβηκε μια άλλη κυρία, η κα Χλωρού, που δεν ζει πια, και της είπε ότι δεν θέλει παράθυρο. Η μάρτυρας κάθισε στην εσωτερική θέση, προς τη φορά του τρένου. Δεν θυμάται στάση μετά τη Λάρισα.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι νωρίτερα είχε πάει στο κυλικείο για να καθίσει, αλλά δεν κάθισε, επειδή «της μύριζε περίεργα». Όπως είπε, υπήρχε μυρωδιά υγραερίου, και γύρισε στη θέση της. Στις 22:50 έστειλε μήνυμα στη μητέρα της ότι θα αργήσει ακόμα.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Η σύγκρουση έγινε γύρω στις 23:20. Η Ντίνα Μαγδαλιανίδη περιέγραψε ότι χτύπησε μπροστά στη βαλίτσα και μετά πίσω, ότι το πόδι της πιάστηκε στη βαλίτσα και ένιωσε πίεση στα δεξιά. Έχασε τις αισθήσεις της. Όταν συνήλθε, κατάλαβε ότι είχε σπάσει κάτι, αφού δεν μπορούσε να κινηθεί. Είπε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει και ότι το κόκκαλο του ποδιού ήταν έξω.

Θυμάται πολύ δυνατό ήχο, βάρος πάνω της και σκοτάδι, έντονο καπνό και φωτιά στα δεξιά της. Άκουγε φωνές από πίσω, από τα κουπέ 3 και 4, που φώναζαν βοήθεια. Θυμάται και μια χημική οσμή, αλλά δεν γνωρίζει αν την αντιλήφθηκε μέσα στο βαγόνι ή αφού έπεσε έξω, γλιστρώντας από το κουπέ.

Η αναμονή και η διάσωση

Η μάρτυρας βρέθηκε ξαπλωμένη, εκτός βαγονιού, σε λίμνη αίματος. Δύο επιβάτες της έδεσαν το πόδι με λουρί τσάντας. Δεν θυμάται άλλα σώματα γύρω της, άκουγε όμως φωνές μέσα από το βαγόνι και έντονη φασαρία έξω. Ήταν πολύ κοντά σε μια άλλη κοπέλα και άκουγε ένα σκυλάκι να γαβγίζει.

Ο Δημήτρης Κατσαούνης της έδωσε κινητό, και εκείνη πήρε τηλέφωνο τη γιαγιά της, γιατί, όπως είπε, αυτό ήταν το μόνο που θυμόταν. Δεν την μετακίνησαν από το σημείο και παρέμεινε εκεί αρκετή ώρα. Δεν θυμάται τη μεταφορά στο νοσοκομείο, όπου έφτασε γύρω στις 2 τα ξημερώματα.

Η κα Μαγδαλιανίδη υποβλήθηκε σε χειρουργείο και στη συνέχεια ήταν, σύμφωνα με το ERTNews, σε καταστολή στη ΜΕΘ. Ξύπνησε ουρλιάζοντας από τον πόνο. Θυμάται παραισθήσεις της εντατικής, στις οποίες έβλεπε το τρένο να καίγεται. Όπως είπε, είχε σπάσει τον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη.