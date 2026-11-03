Black Friday: Πότε πέφτει φέτος η μεγάλη ημέρα των προσφορών – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου αναμένεται να ανακοινώσουν οι επιχειρήσεις του εμπορίου της χώρας τις εκπτώσεις στα προϊόντα στο πλαίσιο του θεσμού της Black Friday. Επίσης επισημαίνεται πως, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει κάθε χρόνο τον δεκάλογο της Black Friday για ασφαλείς αγορές.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή συνιστά συνήθως στους καταναλωτές να γνωρίζουν τα εξής;

1.Να δείξουν προσοχή στους επίδοξους απατεώνες και στις απατηλές πρακτικές

Η Black Friday αποτελεί ευκαιρία και για τους scammers που εκμεταλλεύονται την επιθυμία των καταναλωτών για πολλές και καλές προσφορές. Ακόμη λοιπόν και αν συναντήσετε όρους όπως «φθηνά», «προσφορά» κλπ, μην θεωρήσετε ότι όντως πρόκειται για μια καλή ευκαιρία. Η εμπειρία έχει δείξει ότι όπου οι τιμές είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή έστω, σημαντικά χαμηλότερες από ό,τι συνήθως, τα αγαθά ενδέχεται να είναι απομιμητικά ή ελαττωματικά. Κάντε την έρευνά σας λίγο καιρό πριν προβείτε στις αγορές σας ώστε να είστε σε θέση να εντοπίσετε τις ψεύτικες προσφορές.

2.Να διαβάσουν τους όρους χρήσης στα ηλεκτρονικά καταστήματα και να ρωτούν για τις εγγυήσεις στα φυσικά καταστήματα

Ενώ οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων ανανεώνουν συχνά την πολιτική επιστροφών προς όφελος του καταναλωτικού κοινού, οι μικρότερες επιχειρήσεις ενδέχεται να δείξουν μικρότερη ευελιξία.

Οι πολίτες θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος προτού προβούν σε αγορά ή να ρωτούν για την πολιτική του καταστήματος, όταν αυτό είναι φυσικό κατάστημα, σε περίπτωση επιστροφής του αγαθού.

3.Να προσέχουν την παρορμητική αγοραστική συμπεριφορά προτού προβούν σε συναλλαγή

Οι καταναλωτές θα πρέπει να αναρωτιούνται εάν το προϊόν που είδαν στην βιτρίνα ή στο e-shop το χρειάζονται πραγματικά;

Μήπως το τελικό ποσό των αγορών τους, εκτρέπει τον προϋπολογισμό τους; Η Black Friday προκαλεί τέτοιο ενθουσιασμό στους καταναλωτές που πολλές φορές προβαίνουν σε αγορές που δεν τους είναι πραγματικά αναγκαίες από το φόβο ότι μπορεί να μην προλάβουν να αξιοποιήσουν τις προσφορές! Οι καταναλωτές θα πρέπει να θυμούνται ότι παρά τις ελκυστικές προτάσεις που τα καταστήματα μπορεί να υπόσχονται ενόψει της Black Friday, όσο προχωρούμε στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, η αγορά θα ανανεώσει και πάλι τις προμήθειές της προτείνοντας νέες εκπτώσεις και καινούρια αγαθά!

4.Προσοχή στις άγνωστες ή πρωτοεμφανιζόμενες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις

Οι καλύτερες προσφορές δεν παρέχονται πάντα από τις μεγάλες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Kαι οι μικρές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για αγορές, ωστόσο στις περιπτώσεις πρωτοεμφανιζόμενης ή άγνωστης επιχείρησης, θα πρέπει οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην χάσουν χρήματα.

Εάν διαπιστώσουν ότι παραλείπονται κρίσιμα στοιχεία για την αναγνώριση της ταυτότητας της ηλεκτρονικής επιχείρησης όπως είναι η εταιρική επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ΑΦΜ της,

τότε είναι προτιμότερο να αποφύγουν να προβούν σε αγορά μέχρι να διασταυρώσουν την αξιοπιστία της επιχείρησης και να διερευνήσουν προηγουμένως την φήμη της στο διαδίκτυο.

5.Προσοχή στις παραπλανητικές προσφορές

Ακόμη και οι καταναλωτές ψωνίζουν από μία ιστοσελίδα που εμπιστεύονται, είναι σημαντικό να ελέγξουν όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην συναλλαγή τους: η τιμή, η εγγύηση, το κόστος μεταφοράς, η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης, μπορεί να είναι μερικές από τις σημαντικές πληροφορίες που θα καθορίσουν την τελική τους επιλογή. Πολλές φορές όμως ενδέχεται να εμφανιστούν αναδυόμενα banners με προσφορές άσχετες από αυτές που παρέχει η προμηθεύτρια επιχείρηση, από ιστοσελίδες που ζητούν από τους καταναλωτές να εισάγουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή και των κωδικών τους για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει οι καταναλωτές να επικοινωνήσουν τόσο με την επιχείρηση όσο και με την τράπεζά τους και επιβεβαιώσουν τη γνησιότητα του περιεχομένου των μηνυμάτων αυτών. Θα πρέπει να αποφεύγουν προσφορές που εμφανίζονται σε αναδυόμενα παράθυρα αν προέρχονται από άγνωστους ιστοτόπους.

6.Θα πρέπει να δείξουν μεγάλη προσοχή στην παροχή ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών

Εάν οι καταναλωτές σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την πιστωτική ή την χρεωστική κάρτα, τότε θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή το περιεχόμενο των όρων και των email που σχετίζονται με την συναλλαγή τους. Επίσης, θα πρέπει να μην προχωρήσουν σε συναλλαγή αν τους ζητείται να εγκαταστήσουν λογισμικό για την απόκτηση μιας προσφοράς.

7.Δεν θα πρέπει να παρασύρονται από ασυνήθιστα χαμηλές τιμές ή προσφορές

Οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγξουν στα διαφημιστικά φυλλάδια, στις προωθήσεις στα social media και στα newsletters των καταστημάτων για τις τιμές των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν. Θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις αρκετές μέρες πριν την Black Friday προκειμένου να έχουν ένα μέτρο σύγκρισης για την τελικά προσφερόμενη τιμή και για να είναι σε θέση να εξακριβώσουν ότι πέτυχαν μια πραγματικά καλή ευκαιρία αγοράς.

8.Κουπόνια προσφορών και giftcards

Όταν οι καταναλωτές διαθέτουν κουπόνια προσφορών ή giftcards τότε θα πρέπει να επιβεβαιώσουν αν τα προϊόντα που επιθυμούν διατίθενται την Black Friday ή αν οι εταιρείες που τους ενδιαφέρουν αποδέχονται τα κουπόνια αυτά και δεν εξαιρούνται των προσφορών.

9.Θα πρέπει να ελέγξουν την πολιτική ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Εάν οι καταναλωτές σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ηλεκτρονικές αγορές, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές τους συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus) και δίχτυ προστασίας (firewall). Κατά την καταχώρηση των στοιχείων της συναλλαγής τους, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή η κρυπτογράφηση. Αυτό μπορούν να το αναγνωρίσουν αν παρατηρήσουν το εικονίδιο με το κλειστό λουκετάκι πάνω αριστερά στην διεύθυνση της ιστοσελίδας και εάν η διεύθυνση ξεκινά με «https://».

10. Θα πρέπει να συμφωνήσουν στην ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν παραδώσει εμπρόθεσμα το προϊόν, τότε οι καταναλωτές θα πρέπει να θυμούνται ότι οι συναλλαγές μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας προσφέρουν ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας, σε περίπτωση ακύρωση της συναλλαγής.

Αντίθετα η πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, θα πρέπει να αποφεύγεται.