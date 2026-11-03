Τεχεράνη: Η μπάλα στις ΗΠΑ για την αποφυγή του πολέμου – Είμαστε με το δάχτυλο στην σκανδάλη

Ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών στις επαφές με τις ΗΠΑ και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, διαμήνυσε ότι η ευθύνη για την αποφυγή μιας στρατιωτικής σύγκρουσης ανήκει πλέον αποκλειστικά στις ΗΠΑ, τονίζοντας πως η αμερικανική πλευρά είναι εκείνη που καλείται να κάνει το επόμενο βήμα.

«Οι χώρες της περιοχής οφείλουν να γνωρίζουν ότι (…) η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι έτοιμη για μάχη, με το δάχτυλο στην σκανδάλη», δήλωσε σε ομιλία του που αναμεταδόθηκε από το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Η μπάλα βρίσκεται πλέον στην περιοχή των ΗΠΑ για να αποφευχθεί ο πόλεμος» αφού η Τεχεράνη έδωσε μια «ισχυρή και λογική απάντηση» στην Ουάσινγκτον, τόνισε ο Γαλιμπάφ, που είναι επίσης πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Διαπραγματεύσεις και προειδοποιήσεις

Παράλληλα Ιρανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος που επικαλέστηκε το Reuters δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ απέχουν πολύ από την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί τις «υπερβολικές αξιώσεις» της Ουάσινγκτον, σημειώνοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα απαντήσει με ισχύ, στην περιοχή και πέραν αυτής, σε αμερικανικά πλήγματα.

Η δήλωση αυτή γίνεται εν μέσω ενισχυμένων διπλωματικών προσπαθειών, με το Κατάρ να ενεργεί ως βασικός διαμεσολαβητής, με στόχο να αποφευχθεί πιθανή επιστροφή στην ενεργή σύγκρουση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Ο εχθρός επιδιώκει να αναγκάσει το ιρανικό έθνος σε υποταγή μέσω απειλών και στρατιωτικής δράσης, αλλά κάνουν μεγάλο λάθος, το Ιράν δεν θα υποταχθεί», τόνισε σήμερα επίσης ο Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η απάντηση της Τεχεράνης σε οποιονδήποτε κακό υπολογισμό των ΗΠΑ θα είναι απρόβλεπτη και θα αγνοεί γεωγραφικούς περιορισμούς.

«Οι μεσολαβητές εργάζονται σκληρά για να μειώσουν το χάσμα ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον», δήλωσε ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, αφού μεσολαβητές του Κατάρ μετέβησαν στην Τεχεράνη χθες, Δευτέρα, το βράδυ για συνομιλίες επί μιας εκδοχής του προσχεδίου αμερικανοϊρανικής συμφωνίας που τελεί υπό διαπραγμάτευση το τελευταίο οκταήμερο.

«Οι όροι της Τεχεράνης πρέπει να εκπληρωθούν, αν οι ΗΠΑ θέλουν να ξανανοίξει το Ορμούζ», προειδοποίησε ο Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι μόνον ύστερα από αυτό θα μπορούσαν να αρχίσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Νέα πλήγματα στο Ορμούζ

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν «αμυντικά» πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ στη διάρκεια της νύχτας, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτά είχαν ως στόχο πυραύλους επιφανείας-αέρος που χρησιμοποιούνται κατά αμερικανικών στοιχείων.

Στο μεταξύ οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) MQ-9 στη διάρκεια της νύχτας πάνω από το ανατολικό τμήμα του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήγειρε αμφιβολίες χθες, Δευτέρα, σχετικά με το αν θα φέρει εις πέρας επαπειλούμενη επανάληψη των στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές σήμερα στις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία το συντομότερο δυνατό.

Συνεχίζεται ο περιφερειακός διάλογος

Παράλληλα με την ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μέσω διαμεσολαβητών, συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες σε περιφερειακό επίπεδο για να προληφθεί περαιτέρω ανάφλεξη.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα μέσω ανάρτησής του στο X, ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία συνεχίζονται, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει να επιτύχει νέες ρυθμίσεις περιφερειακής ασφάλειας για χώρες στην περιοχή χωρίς ξένη στρατιωτική ανάμειξη.

Την περασμένη εβδομάδα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν συναντήθηκαν με Ιρανούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη, στην πρώτη υψηλόβαθμη επαφή που έγινε ανάμεσα στο Ιράν και τις τρεις χώρες από τον Αύγουστο.

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και έκτοτε η σύγκρουση επεκτάθηκε στη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη.

Το Ριάντ ανακοίνωσε ότι η επίσκεψη αυτή αποσκοπούσε στο άνοιγμα διαπραγματευτικών διαύλων ώστε «να αποφευχθεί η επιστροφή μιας στρατιωτικής κλιμάκωσης», καθώς η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους προσκείμενους στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι επιθέσεις των Χούθι στο βασίλειο κλιμακώθηκαν καθώς οι αντάρτες προωθήθηκαν προς το Στενό του Μπαμπ Ελ Μάντεμπ, βασικό θαλάσσιο σημείο διέλευσης που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι αντάρτες Χούθι επιτέθηκαν επίσης σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια, περιλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, διαταράσσοντας πτήσεις και πετρελαϊκές εξαγωγές, ενώ το βασίλειο απάντησε με αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ