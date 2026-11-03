ΗΠΑ: Αισιοδοξία Τραμπ και Βανς για συμφωνία με το Ιράν – «Θα μπορούσε να συμβεί»

Στην εκτίμηση ότι το Ιράν επιδιώκει την ταχεία επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας την υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου με τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης. Την αισιοδοξία της αμερικανικής κυβέρνησης ενίσχυσε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, κάνοντας λόγο για εποικοδομητικές συζητήσεις με την ιρανική πλευρά.

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Διεθνή Νέα

ΗΠΑ: Αισιοδοξία Τραμπ και Βανς για συμφωνία με το Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην εκτίμηση ότι το Ιράν επιδιώκει την ταχεία επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως «θα μπορούσε να συμβεί».
  • Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου με τις προσδοκίες των αγορών για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.
  • «Είχαμε αρκετές εποικοδομητικές συζητήσεις με τους Ιρανούς», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προσθέτοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «αρκετά αισιόδοξοι» για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην εκτίμηση ότι το Ιράν επιδιώκει την ταχεία επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως «θα μπορούσε να συμβεί».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου με τις προσδοκίες των αγορών για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Οι τιμές του πετρελαίου κατακρημνίζονται, σχεδόν κατά 10 δολάρια το βαρέλι – ρεκόρ – επειδή ο κόσμος θεωρεί πως δεν θα υπάρχει πόλεμος με το Ιράν. Το Ιράν επιθυμεί διευθέτηση, το συντομότερο δυνατόν. Θα μπορούσε να συμβεί!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την αισιοδοξία της αμερικανικής κυβέρνησης για την επίτευξη συμφωνίας εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έκανε λόγο για εποικοδομητικές συνομιλίες με την ιρανική πλευρά.

«Είχαμε αρκετές εποικοδομητικές συζητήσεις με τους Ιρανούς», δήλωσε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «αρκετά αισιόδοξοι» για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας.

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