ΗΠΑ: Αισιοδοξία Τραμπ και Βανς για συμφωνία με το Ιράν – «Θα μπορούσε να συμβεί»

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Στην εκτίμηση ότι το Ιράν επιδιώκει την ταχεία επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως «θα μπορούσε να συμβεί».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου με τις προσδοκίες των αγορών για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Οι τιμές του πετρελαίου κατακρημνίζονται, σχεδόν κατά 10 δολάρια το βαρέλι – ρεκόρ – επειδή ο κόσμος θεωρεί πως δεν θα υπάρχει πόλεμος με το Ιράν. Το Ιράν επιθυμεί διευθέτηση, το συντομότερο δυνατόν. Θα μπορούσε να συμβεί!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Oil Prices are DROPPING LIKE A ROCK, down almost $10 a Barrel, A RECORD, because people feel that there will not be a War with Iran. Iran wants a settlement, as soon as possible. It could happen! President DONALD J. TRUMP Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Καββαδάς: Εξασφαλίστηκαν 73 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων και αντιμετώπιση επιζωοτιών ( TS: Nov 2 2026, 3:46 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​‍‍‌​​​‍​‍‍‌‌​‍‌‍​​‍​‍‌‌‌​‌‌‍ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 2, 2026

Την αισιοδοξία της αμερικανικής κυβέρνησης για την επίτευξη συμφωνίας εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έκανε λόγο για εποικοδομητικές συνομιλίες με την ιρανική πλευρά.

«Είχαμε αρκετές εποικοδομητικές συζητήσεις με τους Ιρανούς», δήλωσε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «αρκετά αισιόδοξοι» για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας.