Ουκρανία: 18 νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό σε σχολείο όπου μοιραζόταν βοήθεια – Χωρίς ρεύμα 10 περιφέρειες

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Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό σε σχολείο που χρησιμοποιούνταν για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του προέδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα, τα συνεχιζόμενα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει διακοπές ηλεκτροδότησης σε δέκα περιφέρειες, επηρεάζοντας ακόμη και τη λειτουργία του μετρό στο Κίεβο.

Νωρίτερα τη Δευτέρα (2/11), οι ουκρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα το προηγούμενο 24ωρο, πριν από τη νεότερη ενημέρωση για τον πολύνεκρο βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Η κατάσταση στο ενεργειακό δίκτυο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη στις περιφέρειες Κιέβου και Ντνιπροπετρόφσκ.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις εναντίον του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα (2/11) εξαπέλυσαν συνολικά 193 drones μεγάλης εμβέλειας, εκ των οποίων τα 75 ήταν αεριωθούμενα.

Όπως ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 154 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων 58 αεριωθούμενα.

Περίπου στις 08:00 το πρωί, τοπική ώρα, έξι ακόμη drones παρέμεναν στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Πλήγματα καταγράφηκαν σε 26 τοποθεσίες, ενώ πτώσεις συντριμμιών σημειώθηκαν σε άλλες εννέα.

Στο σκοτάδι δέκα περιφέρειες – Προβλήματα στις συγκοινωνίες του Κιέβου

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας, οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης στις περιφέρειες Βινίτσα, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια, Ρίβνε, Τσερκάσι, Οδησσού, Χαρκόβου, Κιροβοχράντ, Ντνιπροπετρόφσκ και Κιέβου.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Κιέβου.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιφέρειά της εφαρμόστηκαν έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες επηρέασαν τη λειτουργία του μετρό και των γραμμών τραμ υψηλής ταχύτητας.

Σούμι: Νεκρή 70χρονη από επίθεση drone σε αυτοκίνητο

Στην περιφέρεια Σούμι, ρωσικό drone έπληξε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα ηλικίας 70 ετών και να τραυματιστούν άλλοι δύο άνθρωποι.

Σε ξεχωριστή επίθεση εναντίον κατοικίας τραυματίστηκε μια γυναίκα 64 ετών, σύμφωνα με την τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Ζαπορίζια: 18 νεκροί από βομβαρδισμό σε σχολείο – Καταγγελία Ζελένσκι για δεύτερο πλήγμα

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό στον οικισμό Κομισουβάχα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σχολείο που χρησιμοποιούνταν για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο οικισμός δέχθηκε επανειλημμένες επιθέσεις με αεροπορικές βόμβες από το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τον πρώτο βομβαρδισμό ακολούθησε δεύτερο πλήγμα με εννέα ακόμη βόμβες, οι οποίες στόχευσαν συγκεκριμένα το καταφύγιο όπου είχαν αναζητήσει προστασία οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή.

An utterly horrific Russian attack on the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. Since this morning, the settlement has been hit several times by aerial bombs. The strikes targeted a school used for humanitarian purposes – people were receiving humanitarian aid there. After the first aerial bomb strike, there was a double-tap strike with nine more bombs, specifically targeting the shelter where people were taking cover. Tragically, 18 people have already been reported killed. My condolences to their families and loved ones. Five people have been injured. A rescue operation is underway at the site, and the search for people continues. It is extremely difficult. Military forces, first responders, and special services are involved. The Russians could not have been unaware that every week, local residents who had remained in Komyshuvakha received humanitarian aid at that very location. And this is further proof that Russia wants no de-escalation and no real justice. After the humanitarian operation in Oleshky, there was a moment when the next steps could have shown that progress toward peace was possible. With these killings, Russia is sending an entirely opposite signal: Russia is counting on more killings. There must be a response to this – a response from the world. A strong and tough response. A response to Russia. And support for Ukraine. We must protect lives. Thank you to everyone who is helping! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις γνώριζαν πως στο συγκεκριμένο σχολείο οι κάτοικοι που είχαν παραμείνει στον οικισμό λάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια κάθε εβδομάδα.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με τη συμμετοχή στρατιωτικών, διασωστών και ειδικών υπηρεσιών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό ανθρώπων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι δεν επιδιώκει αποκλιμάκωση.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη ανθρωπιστική επιχείρηση στην Ολέσκι, υποστήριξε ότι υπήρχε η δυνατότητα να ακολουθήσουν βήματα προς την ειρήνη, όμως η Ρωσία επέλεξε να στείλει το αντίθετο μήνυμα.

«Η Ρωσία υπολογίζει σε περισσότερους σκοτωμούς», ανέφερε, ζητώντας ισχυρή αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και περαιτέρω υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Νεκρός στο Ντονέτσκ – Εννέα τραυματίες στο Χάρκοβο

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη Σλοβιάνσκ, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε διαφορετικά σημεία της περιφέρειας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 11 οικισμούς το τελευταίο 24ωρο, τραυματίζοντας εννέα ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ένας 57χρονος τραυματίστηκε από ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή Νικόπολης την 1η Νοεμβρίου. Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε επίσης ότι μία ημέρα νωρίτερα είχαν τραυματιστεί άλλοι πέντε άνθρωποι από πλήγματα σε τέσσερις περιοχές της περιφέρειας.

Οδησσός: Πέντε τραυματίες και πλήγμα σε ενεργειακή εγκατάσταση

Στην περιφέρεια Οδησσού, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις, ενώ επλήγη και ενεργειακή εγκατάσταση της DTEK, της μεγαλύτερης ιδιωτικής ενεργειακής εταιρείας της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, οι τοπικές αρχές είχαν ανακοινώσει τέσσερις τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στο προηγούμενο 24ωρο, πριν από τη νεότερη ανακοίνωση του Ζελένσκι για τον βομβαρδισμό στην Κομισουβάχα.

Στην περιφέρεια Ζιτόμιρ, ρωσικά drones επιτέθηκαν σε επτά κοινότητες, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Χερσώνα: Νέα πλήγματα μετά τη λήξη της ανθρωπιστικής εκεχειρίας

Στην περιφέρεια Χερσώνας πέρασε η πρώτη νύχτα μετά τη λήξη της προσωρινής εκεχειρίας που είχαν συμφωνήσει Ουκρανία και Ρωσία για την απομάκρυνση αμάχων από την κατεχόμενη Ολέσκι.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 16 οικισμούς το τελευταίο 24ωρο, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν πάτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Τέλος, στην περιφέρεια Κιέβου ένας άνδρας τραυματίστηκε από ρωσική επίθεση στην περιοχή Ομπούχιβ.