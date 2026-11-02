Ζελένσκι: «Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Πούτιν στην Τουρκία» – Στο τραπέζι η εκεχειρία και το εδαφικό ζήτημα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Τουρκία για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που η Ουάσινγκτον επιχειρεί να αναζωογονήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε απαραίτητη μια συνάντηση των δύο ηγετών, εκτιμώντας ότι η Άγκυρα μπορεί να αναλάβει ουσιαστικό διαμεσολαβητικό ρόλο.

Σε συνέντευξή του στο CNN Türk, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή (1/11), ο Ζελένσκι εξέφρασε την προθυμία του να πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν επί τουρκικού εδάφους, προκειμένου να αναζητηθεί διέξοδος από τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να αποτελέσει έναν πρακτικό και ρεαλιστικό διαμεσολαβητή στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σχέδια για τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Οι δηλώσεις Ζελένσκι έρχονται ενόψει των αναμενόμενων συνομιλιών σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν στο Άμπου Ντάμπι μέσα στον Νοέμβριο.

Το Κίεβο ελπίζει ότι οι συζητήσεις αυτές θα μπορούσαν να προετοιμάσουν το έδαφος για μια μελλοντική σύνοδο κορυφής, στην οποία ενδέχεται να συμμετάσχει και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Η ουκρανική πλευρά θεωρεί ότι μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση των δυσκολότερων ζητημάτων των διαπραγματεύσεων, ιδιαίτερα των εδαφικών διαφορών.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Kyiv Independent, το Κρεμλίνο αποφεύγει εδώ και καιρό το ενδεχόμενο προσωπικής συνάντησης Πούτιν και Ζελένσκι, προτείνοντας αντ’ αυτού τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων.

Ενεργειακή εκεχειρία και ανταλλαγές αιχμαλώτων

Ο Ζελένσκι εξήγησε ότι οι επικείμενες συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο αναμένεται να επικεντρωθούν στη δυνατότητα επίτευξης μερικής εκεχειρίας στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών και στις επιχειρήσεις στη θάλασσα, καθώς και στις ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Στη συνέχεια, μια πιθανή σύνοδος των ηγετών θα μπορούσε να εξετάσει την προοπτική πλήρους κατάπαυσης του πυρός και τη διαμόρφωση εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι προσπάθειες για επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας πραγματοποιούνται υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, καθώς οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά βαλτώσει από τις αρχές του έτους.

Βασικό εμπόδιο παραμένουν οι εδαφικές απαιτήσεις της Μόσχας, η οποία ζητά από το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντονμπάς, μια στρατηγικής σημασίας περιοχή στην ανατολική Ουκρανία που βρίσκεται εν μέρει υπό ρωσική κατοχή.

Ζελένσκι: Δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε τα κατεχόμενα ως ρωσικά

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επίσημης αναγνώρισης των ουκρανικών εδαφών που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή ως τμήματος της Ρωσίας.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να εφαρμοστεί αρχικά κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Η θέση αυτή διαχωρίζει την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών από την οριστική διευθέτηση των εδαφικών διαφορών, την οποία το Κίεβο επιδιώκει να συζητήσει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο ρόλος της Τουρκίας και η συνάντηση με τον Ερντογάν

Η πρόταση Ζελένσκι για συνάντηση με τον Πούτιν στην Τουρκία διατυπώθηκε λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη, στις 31 Οκτωβρίου.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και ζητήματα ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Τουρκία διατηρεί οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα έχει προμηθεύσει την Ουκρανία με οπλικά συστήματα, επιδιώκοντας να διατηρήσει διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές.

Η Άγκυρα είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία του 2022 για την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, από την οποία η Ρωσία αποχώρησε έναν χρόνο αργότερα.

Παράλληλα, η Τουρκία είχε φιλοξενήσει τρεις γύρους ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών το 2025.

Με τη νέα του τοποθέτηση, ο Ζελένσκι επαναφέρει το ενδεχόμενο απευθείας διαπραγματεύσεων με τον Πούτιν, ενώ παραμένει ανοιχτό το εάν η Μόσχα θα αποδεχθεί μια τέτοια συνάντηση.